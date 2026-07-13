Grindeanu anunță că PSD nu va susține legea salarizării

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a atacat pe premierul interimar Ilia Bolojan și pe liderii USR în primele declarații făcute după consultările politice de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan.

Liderii celorlalte partide au evitat să facă declarații presei la ieșirea de la întâlnire.

Grindeanu a anunțat că PSD nu va susține actualul proiect al legii salarizării și a criticat strategia premierului demis Ilie Bolojan, acuzând totodată USR că încearcă să modifice legislația privind integritatea în funcția publică pentru a rezolva problemele unor lideri ai partidului.

„PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în Guvern. De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită”, a declarat Sorin Grindeanu. El a mai spus că PSD nu acceptă ca PNRR să fie folosit „drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”.

Grindeanu a lansat un atac și la adresa USR și a președintelui formațiunii, Dominic Fritz. „Suntem total împotrivă ca domnul Fritz să își rezolve problemele de integritate prin modificarea legii”, a afirmat liderul PSD. „Nu vom accepta ca, în grupul de lucru privind jalonul referitor la integritatea în funcția publică, USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de Înalta Curte”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a atacat guvernul și cu privire la datele INS privind inflația, criticând situația economică a României și acuzând partidele rămase la guvernare că ar ignora realitatea. „România continuă să aibă cea mai mare inflație din Europa - 10,4%. De asemenea, energia s-a scumpit cu 60%, iar benzina și motorina cu peste 22%. Avem 10 luni de cădere consecutivă a consumului. O creștere exponențială a șomajului și un val nemaiîntâlnit de falimente în rândul firmelor românești, peste 70 pe zi”, a declarat luni Grindeanu.

„De asemenea, ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, adică cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în 2024”, a mai spus Grindeanu, care a susținut că, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni, nu a observat o preocupare reală față de problemele economice ale României, ci doar o continuare a discursului politic orientat împotriva PSD. „Nu am văzut nicio preocupare față de situația economică reală a României, ci doar continuarea unui discurs politic împotriva PSD”, a afirmat el.

Declarațiile lui Grindeanu vin într-un context politic tensionat, după eșecul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Consultările de la Cotroceni au reliefat divergențe majore între partide, mai ales pe tema legii salarizării și a jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.