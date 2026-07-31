Politica

Ce se știa în PNL despre întâlnirile dintre Bolojan și Simion: „Masca lui a căzut în direct, la o televiziune”

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Ce se știa în PNL despre întâlnirile dintre Bolojan și Simion: „Masca lui a căzut în direct, la o televiziune”Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Alina Gorghiu a declarat că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu a informat conducerea partidului despre întâlnirile pe care le-a avut cu liderul AUR, George Simion.Aceasta a mai spus că în partid există tensiuni în relația cu președintele Nicușor Dan și cere desemnarea rapidă a unui premier politic.

Alina Gorghiu: „Ilie Bolojan nu a spus nimic în partid despre întâlnirile cu George Simion”

Alina Gorghiu afirmă că Ilie Bolojan nu a discutat în forurile interne ale PNL despre întâlnirile pe care le-a avut cu liderul AUR, George Simion, deși, potrivit acesteia, în partid s-a discutat în repetate rânduri despre necesitatea unei delimitări clare față de formațiunea condusă de Simion: „De atunci până astăzi s-au întâmplat niște lucruri. Faptul că Ilie Bolojan a mințit PNL. N-a spus în interiorul partidului nici măcar o singură dată, nimeni n-a știut de aceste întâlniri. În interiorul partidului, deși s-a pus pe masă această delimitare de George Simion și de AUR, pe care Ilie Bolojan a refuzat-o, în interiorul partidului domnia sa nu a comunicat nici măcar o secundă despre aceste întâlniri”.

Aceasta a mai susținut că dezvăluirea privind aceste întâlniri a surprins conducerea partidului și a pus PNL într-o situație dificilă.

„Masca domnului Ilie Bolojan cade direct la o televiziune, într-o seară  și ne întrebăm: ce faci Dan Motreanu? Acum ce mai faci? A cui mască a căzut? Cum ne mai apărăm noi ca Partid Național Liberal aflând de la televizor despre această întâlnire sau acest serial de întâlniri?”, a afirmat Alina Gorghiu.

Bolojan a confirmat două întâlniri cu George Simion

Declarațiile Alinei Gorghiu vin după ce Ilie Bolojan a confirmat, miercuri seară, că s-a întâlnit de două ori cu liderul AUR. Acesta a precizat însă că întâlnirile nu au avut caracter de negociere politică.

„A fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice”, a declarat Ilie Bolojan.

Gorghiu: „În PNL există o animozitate când vine vorba de Nicușor Dan”

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu. Sursă foto: Facebook

Alina Gorghiu a vorbit și despre relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan, afirmând că în partid există tensiuni care nu mai pot fi ascunse: „Astăzi în PNL, da, este o animozitate, pe care nu mai pot disimula anumiți oameni când vine vorba de Nicușor Dan”.

Potrivit lui Gorghiu, Ilie Bolojan și-ar fi dorit să candideze la alegerile prezidențiale, iar desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat al coaliției ar fi lăsat nemulțumiri.

„Cred că Ilie Bolojan și-a dorit să fie el candidat la Președinție. Cred că Ilie Bolojan a rămas cu această neîmplinire și neîmplinirile pe care nu le gestionezi imediat se pot transforma în reacții adverse față de cel care ți-a luat poziția pe care crezi că o meritai”, a afirmat Gorghiu.

Ea a criticat și atacurile lansate din interiorul PNL la adresa șefului statului.

„Ce nu cred că este în regulă pentru partidul nostru este să avem genul acesta de critică virulentă la adresa lui Nicușor Dan. Ce să facem? Să vorbim în fiecare zi de suspendarea lui Nicușor Dan? Premierul pierde. Așa s-a întâmplat până acum”, a spus liderul liberal.

 

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