Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România are nevoie „rapid de un Guvern cu puteri depline”. Totodată, acesta a acuzat că există persoane care „și-ar dori să arunce țara în aer doar ca să continue o luptă politică inutilă” și a anunțat că Parlamentul va continua să fie convocat în sesiuni extraordinare ori de câte ori va fi nevoie.

Grindeanu a afirmat că Parlamentul a adoptat în această săptămână măsuri importante pentru agricultură, transporturi și energie, susținând că Legislativul a fost nevoit să intervină pentru a acoperi lipsa de acțiune a Executivului.

„Parlamentul a adoptat astăzi măsuri importante pentru sectorul agricol, pentru transporturi şi, de asemenea, sectorul energetic. Practic, noi am reparat în fiecare zi a acestei sesiuni extraordinare ceea ce Guvernul demis şi premierul demis Bolojan nu pot decide sau nu pot să facă. Sunt măsuri absolut necesare, care ţin de viaţa de zi cu zi a românilor şi a economiei româneşti”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că își dorește ca activitatea Parlamentului să fie luată în calcul de agențiile de rating atunci când vor evalua economia României.

Liderul PSD a susținut că există persoane care încearcă să provoace instabilitate politică.

„Ştiu că sunt unii iresponsabili care şi-ar dori să arunce ţara în aer doar ca să continue o luptă politică inutilă. Eu o să le dau o veste proastă. Nu vor reuşi. România înseamnă mai mult decât o mână de politruci care sunt gata să sacrifice orice pentru scaunele lor”, a afirmat acesta.

Grindeanu a anunțat că va convoca sesiuni extraordinare ale Camerei Deputaților ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât legile considerate urgente să poată fi adoptate fără întârzieri.

„România nu poate să stea pe loc. Tocmai de aceea, în dialog şi cu celelalte grupuri politice, voi convoca sesiune extraordinară de câte ori este nevoie”, a spus liderul social-democrat.

Președintele PSD a declarat că România are nevoie de stabilitate politică și de un Executiv care să își exercite toate atribuțiile.

„România are nevoie de încredere pe toate planurile, mai ales în ochii investitorilor. Reiterez, România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, iar Partidul Social-Democrat este, ca întotdeauna, deschis să fie parte a acestei soluţii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a susținut că actualul Guvern funcționează într-o situație juridică problematică, invocând decizii ale instanțelor.

„Nu o spun eu, o spun clar instanţele. Curtea de Apel deja a decis că şase din 11 hotărâri de guvern care au fost contestate au fost suspendate şi aşteptăm hotărârile pentru restul de cinci”, a afirmat liderul PSD.

El a cerut ca măsurile suspendate de instanță să fie transformate în proiecte de lege și trimise Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

În final, Sorin Grindeanu a avertizat că România riscă să piardă peste 1,5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), acuzând doi lideri politici că blochează proiecte importante.

„Astăzi, când vorbim, România riscă să piardă peste 1,5 miliarde de euro din PNRR. De ce? Din cauza a doi oameni, care au luat ţara şi legile pe persoană fizică, disperaţi să rămână în funcţie”, a declarat acesta.

Liderul PSD a făcut referire și la premierul demis Ilie Bolojan, căruia i-a cerut să trimită în Parlament proiectul legii salarizării.

„Aştept de la Ilie Bolojan legea salarizării. Poate află atât el, cât şi Fritz, că legile şi Constituţia nu sunt facultative”, a afirmat Sorin Grindeanu.