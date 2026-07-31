Politica

Știrea pe care o așteaptă toată România. Ar putea veni după 15 august

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Știrea pe care o așteaptă toată România. Ar putea veni după 15 augustSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că viitorul Guvern, indiferent de formula politică în care va fi constituit, va obține cel mai probabil o majoritate fragilă în Parlament. Liderul social-democrat a estimat că Executivul va putea fi învestit cu aproximativ 240 de voturi și a apreciat că șansele de adoptare cresc după 15 august, când parlamentarii se vor întoarce din această perioadă.

Grindeanu a afirmat că, în urma discuțiilor și a pozițiilor exprimate de partidele implicate în negocieri, niciun scenariu nu indică o majoritate confortabilă.

„La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliţie şi nu numai, pare că, dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, de 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: După 15 august, cresc șansele pentru învestirea Guvernului

Președintele PSD a explicat că perioada concediilor parlamentare influențează posibilitatea reunirii unei majorități suficiente pentru votul de învestitură.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda. Sursa foto: Arhiva EvZ

„Fiind o perioadă în care nu sunt toţi parlamentarii aici, undeva după 15 august probabil că sunt şanse mai mari de a trece”, a spus Sorin Grindeanu. Acesta a precizat că nu și-a schimbat poziția în privința negocierilor pentru formarea noului Executiv:  „Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere”.

PSD va prezenta majoritatea când va avea minimum 233 de voturi

Sorin Grindeanu a declarat că a semnat acorduri parlamentare și că acestea vor fi făcute publice atunci când va exista o majoritate clară pentru susținerea unui nou Guvern.

„Atunci când ne vom apropia de minim 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situaţie, transparent”, a afirmat președintele PSD.

Potrivit acestuia, în acest moment discuțiile continuă, iar obiectivul este identificarea unei majorități parlamentare care să permită învestirea unui nou Executiv.

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