Reprezentanții Guvernului și ai principalelor companii din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți s-au întâlnit vineri, la Palatul Victoria, pentru a analiza situația aprovizionării pieței românești cu combustibili.

Potrivit Executivului, companiile au transmis că nu anticipează probleme majore în perioada următoare, însă au semnalat întârzieri în transportul pe calea ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară.

Discuțiile au avut loc în contextul dezbaterilor privind evoluția prețurilor la carburanți și la doar câteva zile după ce Parlamentul a adoptat proiectul referitor la instituirea stării de criză în domeniul carburanților. Autoritățile susțin că monitorizează situația pentru a evita eventuale sincope în aprovizionare.

La întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria au participat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, precum și reprezentanți ai companiilor din industria petrolieră și ai distribuitorilor de carburanți.

Tema principală a discuțiilor a fost menținerea unei aprovizionări constante a pieței interne cu benzină și motorină. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, participanții au analizat evoluția situației și posibile măsuri care să asigure continuitatea livrărilor la nivel național.

Executivul a precizat că reprezentanții companiilor au oferit asigurări că există suficiente stocuri pentru perioada următoare și că nu sunt anticipate dificultăți majore în alimentarea pieței.

„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești”, se arată în comunicatul Guvernului.

Deși aprovizionarea este considerată stabilă, reprezentanții industriei au atras atenția asupra unor întârzieri în transportul feroviar al carburanților dinspre Oil Terminal către depozitele din diferite zone ale țării.

Autoritățile susțin însă că aceste probleme logistice sunt cunoscute și că există soluții pentru eficientizarea transportului intern, astfel încât alimentarea benzinăriilor și a operatorilor economici să nu fie afectată.

În prezent, Guvernul afirmă că monitorizează permanent fluxurile de aprovizionare și colaborează cu operatorii din sector pentru a evita blocaje în distribuția carburanților.

Întâlnirea de la Palatul Victoria vine la scurt timp după adoptarea, în Parlament, a proiectului inițiat de PSD privind declararea situației de criză pe piața carburanților.

Potrivit inițiatorilor, pachetul de măsuri urmărește limitarea creșterilor excesive ale prețurilor și reducerea costului motorinei pentru consumatori și companii.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că proiectul include mai multe măsuri, printre care reducerea accizei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial și supraimpozitarea profiturilor excepționale obținute în domeniul carburanților.

În declarația sa, acesta a precizat că proiectul a fost inițiat de PSD în urmă cu o săptămână, adoptat de Senat și ulterior votat de Parlament cu sprijinul mai multor grupuri parlamentare.

În acest moment, mesajul transmis de Guvern este că piața românească dispune de suficiente cantități de carburanți pentru a acoperi cererea, iar întârzierile raportate în transportul feroviar nu afectează disponibilitatea combustibililor.

Autoritățile și reprezentanții companiilor din domeniu spun că vor continua monitorizarea situației și colaborarea pentru identificarea celor mai rapide soluții logistice, astfel încât aprovizionarea cu benzină și motorină să se desfășoare fără întreruperi