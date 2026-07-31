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Obiectele uitate în muzeele lumii care s-au dovedit a fi comori științifice

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Obiectele uitate în muzeele lumii care s-au dovedit a fi comori științificepumnal egiptean / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Mii de obiecte stau ani sau chiar decenii în depozitele muzeelor din întreaga lume, fără să atragă atenția cercetătorilor. Unele dintre ele sunt considerate simple piese de colecție sau sunt catalogate greșit, însă reevaluările realizate cu tehnologii moderne au demonstrat că ascund informații esențiale despre istoria omenirii și a planetei, potrivit Smitsonian Magazine.

În ultimii ani, mai multe descoperiri spectaculoase au pornit de la artefacte uitate pe rafturile muzeelor. De la fosile rare și manuscrise antice până la fragmente de meteoriți și obiecte egiptene, aceste piese au schimbat modul în care oamenii de știință înțeleg trecutul.

O fosilă uitată timp de zeci de ani a schimbat istoria dinozaurilor

Unul dintre cele mai cunoscute exemple provine din colecțiile muzeelor britanice, unde o fosilă păstrată timp de decenii a fost reanalizată și identificată drept o specie necunoscută anterior.

Cercetătorii au observat detalii anatomice care trecuseră neobservate la momentul descoperirii, iar analiza modernă a confirmat că era vorba despre un dinozaur diferit de toate speciile cunoscute până atunci.

Descoperirea a oferit indicii importante despre evoluția reptilelor preistorice și despre biodiversitatea din perioada Jurasică.

Un fragment de meteorit a fost confundat cu o simplă piatră

Într-un alt caz, un muzeu universitar a păstrat timp îndelungat o rocă despre care se credea că are doar valoare geologică. Analizele chimice efectuate ulterior au demonstrat însă că obiectul provenea din spațiu.

Specialiștii au identificat compoziția specifică unui meteorit, iar studiul acestuia a oferit informații despre formarea Sistemului Solar și despre materialele din care s-au format planetele în urmă cu peste 4,5 miliarde de ani.

Manuscrise considerate fără valoare au ascuns texte pierdute

Noile tehnologii de scanare au permis cercetătorilor să descopere texte ascunse în manuscrise medievale depozitate de mult timp în arhivele muzeelor și bibliotecilor.

manuscrise egiptene

manuscrise egiptene / sursa foto: dreamstime.com

În multe cazuri, pergamentele fuseseră reutilizate, iar scrierile originale deveniseră invizibile cu ochiul liber.

Imagistica multispectrală a făcut posibilă recuperarea unor texte filozofice și religioase considerate pierdute de secole, oferind istoricilor surse valoroase pentru studiul Antichității și Evului Mediu.

Un obiect egiptean s-a dovedit a fi realizat din fier meteoritic

Un alt exemplu remarcabil este reprezentat de unele artefacte egiptene analizate cu tehnici moderne. Cercetările au demonstrat că anumite obiecte funerare, considerate inițial confecționate din fier obișnuit, conțineau de fapt fier provenit din meteoriți.

Rezultatele au confirmat că egiptenii utilizau materiale extraterestre cu multe secole înainte de apariția tehnologiilor de prelucrare a fierului, ceea ce oferă noi perspective asupra nivelului lor de cunoaștere și asupra valorii simbolice atribuite acestor obiecte.

Tehnologia modernă schimbă permanent colecțiile muzeale

Tomografia computerizată, scanările 3D, analiza ADN-ului antic și spectroscopia permit astăzi examinarea unor obiecte fără a le deteriora.

Datorită acestor metode, cercetătorii pot identifica detalii imposibil de observat în trecut și pot reinterpreta piese aflate de zeci sau chiar sute de ani în colecțiile muzeelor.

Specialiștii estimează că milioane de obiecte aflate în depozitele muzeelor din întreaga lume nu au fost încă studiate în detaliu. Fiecare reevaluare are potențialul de a aduce informații noi despre evoluția vieții, istoria civilizațiilor sau originile Sistemului Solar.

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