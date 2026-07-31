Blocaj la autostrada A8. Decizia CNSC produce amânări

Procesul de atribuire a contractului pentru tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni va continua cu o nouă etapă de analiză, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a decis să admită parțial trei contestații formulate în cadrul licitației.

Anunțul a fost făcut vineri de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care precizează că hotărârea CNSC nu anulează procedura, ci impune o verificare suplimentară a unor elemente tehnice din ofertele depuse.

Potrivit companiei, reevaluarea va viza exclusiv aspectele indicate în decizia Consiliului, urmând ca membrii Comisiei de Evaluare să reia analiza acestora înainte de desemnarea câștigătorului.

CNAIR estimează că această etapă va fi încheiată la sfârșitul lunii septembrie, moment după care contractul ar putea fi atribuit.

„Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, trei contestaţii depuse la contractul pentru tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni. Decizia CNSC de admitere, în parte, presupune reevaluarea punctuală a aspectelor tehnice indicate prin respectiva decizie”, a transmis CNAIR.

Reprezentanții companiei au explicat că procesul de analiză nu se va încheia odată cu reevaluarea ofertelor, deoarece întreaga procedură este supusă și verificării ex-ante realizate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

„Estimăm că procedura de reevaluare se va finaliza la sfârşitul lunii septembrie, după ce Comisia de Evaluare va pune în aplicare măsurile dispuse de CNSC, etapă ce va permite atribuirea contractului. Precizăm că întregul proces de reevaluare a ofertelor intră sub incidenţa controlului ex-ante al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)”, se mai arată în mesajul companiei.

Tronsonul Târgu Frumos – Lețcani face parte din Autostrada A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, destinat să asigure legătura Moldovei cu rețeaua europeană de autostrăzi și cu frontiera Republicii Moldova.

În luna aprilie, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunța desemnarea constructorului pentru acest lot. Câștigătoare fusese declarată asocierea formată din firmele Danlin XXL (lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex S.R.L. și Evropiski Patishta, companii din România și Bulgaria.

Oferta declarată câștigătoare avea o valoare de 4,57 miliarde de lei și fusese clasată pe primul loc și din punct de vedere financiar.

În urma deciziei CNSC, desemnarea constructorului nu mai poate deveni definitivă până la finalizarea reevaluării și parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de legislația privind achizițiile publice. Astfel, atribuirea contractului pentru unul dintre cele mai importante loturi ale Autostrăzii A8 va fi amânată cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie.