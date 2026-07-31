Echipa a doua a clubului Dinamo, victima unui grav accident de microbuz. Mai multe persoane, resuscitate. Update

„Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu!”, au scris oficialii clubului Dinamo București pe FB.

„Cu toții am fost profund afectați de aflarea veștii legate de trecerea la cele veșnice a domnului Constantin Covaciu.

Fost jucător profesionist de fotbal la Sportul Studențesc, Constantin Covaciu a venit în staff-ul medical al clubului Dinamo în mandatul lui Ioan Andone, iar din momentul acela a rămas în cadrul clubului.

De-a lungul anilor a făcut parte din staff-ul medical al primei echipe, al echipei secunde și a Centrului de Copii și Juniori”, se arată în mesaj.

„În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului.

Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și va fi alături de aceasta cu tot ce este necesar în această perioadă dificilă”, se încheie mesajul celor de la Dinamo.

Potrivit datelor apărute ulterior, microbuzul implicat în eveniment transporta echipa a doua a clubului Dinamo. În vehicul se aflau 16 persoane, majoritatea fiind tineri fotbaliști și membri ai staffului tehnic.

Bilanțul accidentului s-a agravat, după ce unul dintre adulții implicați a fost declarat mort. Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale sosite la fața locului, iar identitatea acesteia nu a fost făcută publică până în prezent.

Printre răniți se află și antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, Adrian Ropotan, care a fost resuscitat de medici. Ulterior, acesta a fost stabilizat și transportat la spital, prezentând fracturi provocate în urma impactului.

Mai mulți tineri fotbaliști au suferit răni provocate de cioburile rezultate în urma accidentului și au primit îngrijiri medicale la locul intervenției. Conform autorităților, zece persoane au necesitat evaluare medicală, însă doar doi adulți și un copil au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a precizat că Planul Roșu de Intervenție a fost activat pentru gestionarea eficientă a numărului mare de persoane implicate și pentru mobilizarea rapidă a resurselor medicale și de salvare.

Un microbuz în care se aflau 16 persoane a intrat vineri dimineață într-un gard, pe o stradă din municipiul Câmpulung, județul Argeș, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, zece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar două au rămas încarcerate.

Accidentul s-a produs pe strada Petre Zamfirescu din Câmpulung. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au început operațiunile de descarcerare pentru eliberarea celor două victime prinse în vehicul. Una dintre acestea era inconștientă și a fost supusă manevrelor de resuscitare la fața locului.

Primele date comunicate de ISU Argeș arată că în microbuz se aflau 16 persoane în momentul producerii accidentului. În urma impactului, zece dintre ocupanți au necesitat evaluare și îngrijiri medicale.

Cele două persoane încarcerate au fost extrase de echipele de descarcerare și predate echipajelor medicale. Pentru una dintre victime, starea era critică, fiind găsită în stare de inconștiență, iar salvatorii au început imediat protocolul de resuscitare.

Autoritățile nu au comunicat, până în acest moment, identitatea victimelor și nici informații privind starea celorlalte persoane aflate în microbuz.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Argeș. Această procedură este utilizată în situațiile în care sunt implicate multiple victime și permite mobilizarea rapidă a unor resurse suplimentare pentru acordarea asistenței medicale și gestionarea intervenției.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș.

Intervenția a fost ulterior suplimentată cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM), un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov și încă două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic. De asemenea, către zona accidentului a fost direcționat și un elicopter SMURD pentru a facilita transportul rapid al pacienților aflați în stare gravă.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, microbuzul a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un gard de pe strada Petre Zamfirescu din municipiul Câmpulung. Cauzele producerii accidentului nu au fost stabilite deocamdată.

Polițiștii și celelalte autorități competente desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier și dacă au existat factori care au contribuit la pierderea controlului asupra vehiculului.

Traficul în zona intervenției s-a desfășurat cu dificultate pe durata operațiunilor de salvare și acordare a primului ajutor.

Misiunea echipajelor de intervenție continuă, iar autoritățile urmează să actualizeze bilanțul victimelor și informațiile privind starea acestora pe măsură ce apar date oficiale.

Accidentul de la Câmpulung a mobilizat un dispozitiv important de intervenție, inclusiv resurse medicale și de descarcerare din mai multe structuri, obiectivul principal fiind salvarea victimelor și transportul rapid al răniților către unități medicale.