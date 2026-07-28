Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, solicită Curții de Apel București ridicarea totală a sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor sale în dosarul în care este cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă, în legătură cu achiziția unui elicopter destinat intervențiilor medicale de urgență. În paralel, Arafat acuză existența unor nereguli grave în ancheta privind presupuse angajări fictive la DSU și susține că procurorul și-ar fi construit artificial competența în dosar.

Pe 9 iulie, procurorii Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale lui Raed Arafat.

Măsura a fost luată în dosarul în care șeful DSU este acuzat de presupusă complicitate la contrabandă, în legătură cu achiziționarea, în 2017, a unui elicopter destinat asistenței medicale de urgență. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat s-ar ridica la aproximativ un milion de euro.

Marți, prin intermediul avocaților săi, Arafat a solicitat Curții de Apel București ridicarea totală a sechestrului.

Într-o postare publicată pe Facebook, Raed Arafat a declarat că verificările oficiale efectuate în dosarul privind presupusele angajări fictive la DSU au evidențiat nereguli grave.

„Aceste verificări au confirmat că procurorul şi-a atras în mod artificial competenţa în dosar, prin invocarea unei împrejurări de fapt plăsmuite. Această constatare demontează fundamentul pe care a fost construit întregul dosar şi relevă o modalitate de exercitare a funcţiei de urmărire penală incompatibilă cu exigenţele legii”, a declarat șeful DSU.

Acesta a precizat că, pe baza acestor premise, procurorul ar fi desfășurat timp de peste un an urmărirea penală in rem fără ca persoanele vizate să fie informate și fără ca acestea să își poată exercita drepturile procesuale.

Raed Arafat a susținut că aceleași argumente au fost folosite pentru obținerea autorizării unor măsuri de supraveghere tehnică.

„Aceleaşi susţineri ale procurorului au fost folosite pentru a obţine autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică cu cel mai ridicat grad de intruziune, desfăşurate pe o perioadă de aproape şase luni”, a declarat acesta. „Cinci luni am fost filaţi, urmăriţi, înregistraţi”, a precizat Arafat.

Șeful DSU a afirmat că procurorul a solicitat ulterior și autorizarea unor percheziții domiciliare, însă acestea ar fi fost respinse de Curtea de Apel, iar ulterior au fost ridicate telefoanele mobile ale celor 13 persoane vizate.

„În loc să accepte controlul de legalitate exercitat de instanţă, procurorul a dispus ridicarea silită a telefoanelor mobile aparţinând tuturor celor 13 persoane vizate, obţinând pe altă cale ceea ce instanţa refuzase să încuviinţeze”, a declarat Arafat.

Potrivit lui Raed Arafat, dosarul privind presupuseleangajări fictive vizează patru medici și o asistentă medicală angajați cu jumătate de normă la DSU.

Acesta a declarat că instituția a transmis anchetatorilor documente care demonstrează activitatea desfășurată de aceștia.

„Am trimis Parchetului Militar 44 de bibliorafturi care conțin aproximativ 20.000 de pagini care demonstrează că pontajul a arătat că ei lucrează și la distanță, dar și fizic, precum și aproape 8.000 de file care demonstrează că oamenii au predat materiale, au comunicat prin e-mailuri, inclusiv la miezul nopții”, a declarat Arafat.

„În niciun caz nu putem vorbi de înșelăciuni sau de muncă fictivă, cum s-a pretins”, a adăugat acesta.

În 27 martie, procurorii au efectuat percheziții la sediul DSU într-un dosar privind presupuse angajări fictive. La acel moment, Raed Arafat a declarat că ancheta este desfășurată in rem și a afirmat că instituția colaborează cu anchetatorii.

Ulterior, el a respins existența unor angajări fictive și a declarat că „adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații”.

De asemenea, pe 21 aprilie, Arafat a fost audiat de procurorii militari în dosarul privind achiziția elicopterului din 2017. Atunci, el a declarat că își menține disponibilitatea de a colabora cu anchetatorii, însă a precizat că nu i-au fost prezentate elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală și a susținut că extinderea investigațiilor ridică semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea acestora.