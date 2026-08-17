Actrița britanică Jessie Cave, cunoscută pentru rolul lui Lavender Brown din filmele „Harry Potter”, spune că a câștigat într-un singur an pe OnlyFans mai mulți bani decât în întreaga sa carieră de actriță, potrivit The Times.

Contul său nu este axat pe conținut explicit, ci pe videoclipuri dedicate părului, adresate unei nișe de persoane interesate de acest tip de fetiș.

Cave, în vârstă de 39 de ani și mamă a patru copii, a intrat pe platformă în martie 2025, într-o perioadă în care se confrunta cu dificultăți financiare și cu lipsa unor roluri constante. Ea spune că inițial se aștepta să obțină aproximativ 5.000 de lire sterline, însă veniturile au depășit cu mult această estimare.

Jessie Cave și-a construit contul în jurul părului său lung. În videoclipuri, actrița se filmează în timp ce îl periază, îl împletește sau îl aranjează, fiind de fiecare dată îmbrăcată.

Uneori, Cave folosește costume sau personaje tematice, inclusiv o apariție inspirată de Lavender Brown, rolul care a făcut-o cunoscută în seria „Harry Potter”. Potrivit actriței, regula pe care o respectă este ca părul să fie elementul central al materialelor.

„Regula mea este că părul este vedeta. Așa justific totul. Este literalmente despre păr: textura părului, fetișul. Este o nișă foarte, foarte specifică”, a explicat Jessie Cave pentru The Times, citată de publicațiile care au relatat interviul.

Actrița a precizat încă de la lansarea contului, în 2025, că nu intenționează să publice conținut sexual. Ea a descris atunci proiectul drept unul dedicat părului și persoanelor care au un astfel de fetiș.

Prima sa postare a atras rapid aproximativ 3.500 de abonați, potrivit El País. Aceștia plăteau aproximativ 6 dolari pe lună pentru acces la conținut, iar veniturile erau completate de mesaje și materiale achitate separat.

Cave a povestit că a ajuns să câștige aproximativ 15.000 de lire sterline într-o singură zi, o sumă echivalentă cu circa 17.500 de euro la momentul relatării.

„Într-un an am câștigat mai mult decât în toată cariera mea de actriță”, a declarat ea pentru The Times. Cave a spus, de asemenea, că după mai mult de un an și jumătate pe platformă, activitatea a devenit o sursă importantă de venit pentru familia sa.

Decizia a venit într-un moment dificil din punct de vedere financiar. După aproape două decenii în domeniul actoriei, Cave spune că a ajuns să se gândească inclusiv să renunțe la această carieră după ce nu a reușit să obțină un rol.

„M-am gândit că voi câștiga 5.000 de lire sterline, că banii îmi vor ajunge câteva luni și că voi avea timp să decid ce vom face”, a povestit actrița.

Cave a explicat că posibilitatea de a lucra de acasă a fost importantă pentru ea, în condițiile în care este mamă a patru copii și spune că nu își permitea costurile asociate unui loc de muncă obișnuit și îngrijirii copiilor.

„Nu puteam, de exemplu, să mă duc să lucrez într-un supermarket, pentru că nu îmi permit costurile pentru îngrijirea copiilor”, a spus ea.

Actrița a descris ulterior experiența de pe platformă drept una dintre cele mai puternice forme de autonomie pe care le-a experimentat. Într-o postare publicată după primele șase luni, ea spunea că este recunoscătoare pentru succesul neașteptat.

Jessie Cave a interpretat-o pe Lavender Brown în ultimele trei filme ale seriei „Harry Potter”. Personajul este cunoscut în special pentru relația cu Ron Weasley, interpretat de Rupert Grint.

Potrivit El País, cariera lui Cave include 46 de roluri în filme și seriale, precum și apariții în teatru și spectacole de comedie. După perioada „Harry Potter”, actrița a continuat să lucreze în industria de divertisment, dar s-a ocupat și de scris, ilustrație și comedie.

În ultimii ani, aparițiile sale în producții de televiziune și film au fost mai sporadice, iar această perioadă a contribuit la decizia de a căuta o altă sursă de venit.

În același context, Cave a relatat recent și experiențe dificile legate de imaginea sa corporală din perioada filmărilor pentru „Harry Potter”.

Actrița susține că, după ce s-a îngrășat, a fost criticată pentru felul în care arăta. Ea a povestit că un membru al echipei de costume i-ar fi prins grăsimea de pe șolduri și ar fi întrebat-o ce este acolo. Cave mai spune că, înaintea filmării unei scene în Marea Sală de la Hogwarts, i s-ar fi cerut să își țină burta.

Cave afirmă că s-a întors pentru ultimul film al seriei cu aproximativ 12 kilograme în plus și că a simțit o schimbare în felul în care era tratată. Relatarea face parte din discuțiile sale recente despre imagine corporală și despre relația pe care o are acum cu propriul corp.