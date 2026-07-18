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Studiourile de videochat și companiile care aduc muncitori străini, motorul pieței chiriilor. Cererea a explodat în Capitală

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Studiourile de videochat și companiile care aduc muncitori străini, motorul pieței chiriilor. Cererea a explodat în CapitalăStudio videochat. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Companiile care recrutează muncitori din Asia pentru piața din România și firmele din industria videochatului au devenit un adevărat motor al pieței chiriilor, susțin agenții imobiliari. Cele două categorii generează o cerere tot mai mare pentru vile și clădiri cu multe camere, iar proprietățile potrivite sunt închiriate rapid. Marion Stanca, reprezentantul unei agenții imobiliare din București, afirmă că acești chiriași dispun de bugete consistente, investesc în amenajarea spațiilor și se numără printre cei mai serioși clienți.

Firmele care aduc muncitori străini caută proprietăți cu 10-15 camere

Unul dintre cele mai dinamice segmente este reprezentat de companiile care recrutează și aduc forță de muncă din state precum Nepal, India, Sri Lanka sau Bangladesh. Acestea caută locuințe mari, în care să poată caza angajații veniți să lucreze în România.

„Sunt multe firme înființate care se ocupă cu astfel de lucruri. Închiriază proprietăți cu 10-15 camere, cu facilități, unde și investesc, apoi le utilizează pentru această categorie de clienți. Numai în lunile trecute am închiriat, cred, patru sau cinci imobile de genul acesta”, a explicat el pentru EVZ.

Chiriile pentru astfel de proprietăți sunt ridicate, în funcție de suprafață și de facilitățile oferite.

„Valoarea acestora la închiriere oscilează undeva între 3.000 și 5.000-6.000 sau chiar 7.000 de euro”, susține reprezentantul agenției imobiliare.

Chirie

Chirie. Sursa foto: Freepik

Proprietarii sunt încă reticenți

Deși cererea este mare, oferta rămâne limitată. Potrivit agentului imobiliar, reticența proprietarilor de a colabora cu firmele care aduc muncitori străini limitează oferta din piață.

„Este o piață foarte căutată și încă nu există o ofertă suficient de bună și nici educație. Românul proprietar este mai reticent în a oferi proprietatea pentru o astfel de categorie. Majoritatea se orientează către spațiile de birouri”, a explicat Marion Stanca pentru EVZ.

Studiourile de videochat, în plină expansiune. Companiile caută proprietăți mari și au bugete generoase

O altă categorie care generează un număr mare de solicitări este reprezentată de studiourile de videochat. Potrivit reprezentantului agenției imobiliare, companiile din acest domeniu sunt dispuse să plătească sume importante pentru spațiile care corespund cerințelor lor.

„Au explodat studiourile de videochat. Avem foarte multe cereri. Acești deținători de companii caută spații pentru nevoile lor. Fac parte dintr-o categorie care funcționează foarte bine la ora actuală și au bugete mari pentru așa ceva”, a adăugat el.

Potrivit agentului imobiliar, companiile din acest domeniu își achită chiria la timp și respectă obligațiile contractuale.

„Sunt printre cei mai serioși clienți ai noștri. Sunt plătitori la zi, nu există întârzieri. Tocmai de aceea nu există o discuție în piață pe tema aceasta”, a arătat el.

Alături de acestea, cerere constantă există și din partea companiilor care caută sedii de birouri, a caselor de avocatură și a firmelor din transporturi.

„Activitățile de videochat și activitățile legate de ocuparea forței de muncă în România funcționează extrem de bine. Sunt printre principalii noștri clienți. Evident, și activitățile de birou, casele de avocatură și transporturile”, a mai spus reprezentantul agenției imobiliare.

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