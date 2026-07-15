Cât e avansul sigur și cât trebuie să fie rata la un credit imobiliar

Achiziționarea unui apartament prin credit reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare din viața unui român. Două elemente sunt esențiale pentru a evita supraîndatorarea: avansul și ponderea ratei în venit.

Băncile acceptă un avans minim de 15% pentru creditele ipotecare standard și doar 5% în cazul programului „Noua Casă”. Totuși, specialiștii financiari recomandă un avans mult mai mare pentru o finanțare sănătoasă.

Avansul ideal se situează între 25% și 35% din valoarea apartamentului. Cu cât avansul este mai mare, cu atât:

Rata lunară scade semnificativ

Costul total al creditului (dobânda) este mai mic

Șansele de aprobare a creditului cresc

Ești mai protejat în cazul unei eventuale scăderi a prețurilor imobiliare

De exemplu, la un apartament de 300.000 de euro, un avans de 30% înseamnă 90.000 de euro, reducând creditul la 210.000 de euro și diminuând rata lunară cu câteva sute de euro comparativ cu un avans minim.

Regula general acceptată de bănci și consultanții financiari este ca rata lunară să nu depășească 35% din venitul net lunar al familiei. În cazuri excepționale se poate ajunge la 40%, dar acest lucru crește riscul financiar.

Nivelul confortabil se situează între 25% și 30% din venitul net. La acest procent, familia rămâne cu suficienți bani pentru cheltuieli curente, economii și situații neprevăzute.

O familie cu venit net de 8.000 lei/lună ar trebui să aibă o rată maximă de circa 2.400 lei (30%).

Pentru un venit de 12.000 lei/lună, rata confortabilă ar fi între 3.000 și 3.600 lei.

Specialiștii recomandă calcularea DSR-ului (Debt Service Ratio) înainte de a aplica pentru credit. Este important să se ia în calcul nu doar venitul actual, ci și posibilele creșteri ale dobânzilor, cheltuielile cu utilitățile și impozitele.

O strategie prudentă presupune constituirea unui avans cât mai mare și menținerea ratei sub 30% din venit. Astfel, proprietarul se protejează pe termen lung împotriva șocurilor economice, a creșterii dobânzilor sau a pierderii locului de muncă.

În concluzie, înainte de a semna un contract de credit, este esențial să calculăm cu atenție atât avansul, cât și impactul ratei asupra bugetului lunar. O decizie financiară responsabilă astăzi poate face diferența între o investiție de succes și o povară pe termen lung.