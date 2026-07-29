Blocajul aplicațiilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), început după atacul cibernetic din 14 iulie, continuă să afecteze piața imobiliară. Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR) avertizează că tranzacțiile sunt blocate, creditele riscă să expire, iar efectele se extind asupra mai multor sectoare economice și asupra încasărilor la bugetul de stat.

Reprezentanții APAIR a transmis că, de pe 14 iulie, numeroși agenți economici nu își mai pot desfășura activitatea în condiții normale, iar mii de persoane sunt nevoite să își amâne planurile privind cumpărarea sau vânzarea unei locuințe.

„De la data de 14 iulie, aplicațiile ANCPI sunt indisponibile, iar un întreg sector economic funcționează într-un regim de așteptare, în speranța reluării activității instituției. Impactul acestei situații depășește însă cu mult sfera tranzacțiilor imobiliare”, se arată în comunicatul APAIR.

Reprezentanții agenților imobiliari explică faptul că imposibilitatea obținerii extraselor de carte funciară pentru autentificare blochează finalizarea contractelor de vânzare-cumpărare.

În spatele fiecărei tranzacții există o serie de etape care trebuie sincronizate: programările la notar, aprobările bancare, cursul valutar, termenele de predare a locuințelor și disponibilitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor. Toate aceste planificări au fost date peste cap de întreruperea serviciilor ANCPI.

APAIR avertizează că sunt afectate inclusiv dosarele de credit aflate în derulare.

Există antecontracte pentru care băncile nu mai pot finaliza acordarea finanțării, iar unele credite aprobate au perioade de valabilitate limitate și riscă să expire înainte ca tranzacțiile să poată fi autentificate.

În același timp, lucrările de cadastru și intabulare aflate deja în desfășurare înregistrează întârzieri suplimentare, ceea ce prelungește perioada de așteptare și poate pune în pericol încheierea contractelor în condițiile negociate inițial.

Potrivit APAIR, blocajul nu afectează doar piața imobiliară, ci și numeroase domenii conexe.

Arhitecți, evaluatori, experți tehnici, proiectanți, designeri de interior, firme de construcții, producători și comercianți de mobilier, companii de mutări sau firme de curățenie depind, direct sau indirect, de finalizarea tranzacțiilor imobiliare.

Asociația subliniază că fiecare tranzacție generează activitate economică în mai multe sectoare, iar blocarea acestora produce efecte în lanț asupra economiei.

De asemenea, sunt afectate și încasările statului, atât prin reducerea temporară a activității economice, cât și prin amânarea taxelor și impozitelor aferente tranzacțiilor.

Reprezentanții asociației precizează că agenții imobiliari încearcă să mențină dialogul dintre toate părțile implicate și să pregătească tranzacțiile pentru momentul în care serviciile ANCPI vor fi reluate.

În acest context, APAIR solicită autorităților o comunicare constantă și transparentă privind stadiul remedierii problemelor și un termen estimativ pentru reluarea funcționării sistemelor.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat pe 15 iulie că a fost ținta unui atac cibernetic, incident care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.