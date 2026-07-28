Piața imobiliară continuă să se scumpească în marile orașe, însă există încă zone în care apartamentele se vând la prețuri considerabil mai mici decât media. O analiză Imobiliare.ro arată că București, Constanța și Timișoara oferă cele mai multe opțiuni pentru cumpărătorii care caută locuințe accesibile, în timp ce Cluj-Napoca și Brașov ies din această categorie.

Potrivit analizei realizate de Imobiliare.ro pentru trimestrul al doilea din 2026, cartierul Ferentari din București ocupă primul loc în clasamentul celor mai accesibile zone din marile centre urbane.

Este singurul cartier din România în care apartamentele sunt scoase la vânzare la un preț mediu sub 1.400 de euro pe metru pătrat, nivel întâlnit în Capitală în urmă cu aproximativ cinci ani.

Pe următoarele poziții se află zona Abator din Constanța și cartierul Steaua din Timișoara.

Capitala continuă să ofere cele mai mari contraste de preț de pe piața imobiliară.

Dacă în Ferentari apartamentele se vând cu mai puțin de 1.400 de euro/mp, în cartiere precum Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor prețurile depășesc 5.500 de euro/mp, adică de peste trei ori media națională.

În același timp, zona Pallady rămâne una dintre cele mai accesibile din București, cu un preț mediu de 1.730 euro/mp, înaintea cartierului Fundeni, unde media este de 1.743 euro/mp.

„În marile oraşe ale României există în continuare opţiuni pe piaţa imobiliară, de regulă pe segmentul vechi, în jurul valorii de 1.500 euro/mp. Acest lucru ne arată diferenţele uriaşe din acelaşi oraş, în special în Capitală”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Constanța, cele mai mici prețuri se găsesc în cartierele Abator și Anda, unde proprietarii au redus ușor pretențiile față de anul trecut. În Abator, apartamentele s-au ieftinit cu aproape 8%, iar în Anda cu aproximativ 1%.

Topul celor mai accesibile zone este completat de cartierele Km 4-5, CET și Poarta 6, unde predomină blocurile vechi.

În Timișoara, cartierul Steaua rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri sub 1.600 euro/mp. În clasament urmează Fabric, Iosefin și Freidorf.

Chiar și în aceste zone considerate accesibile, prețurile au continuat să crească în ultimul an. În Freidorf, apartamentele sunt cu aproximativ 11% mai scumpe decât în aceeași perioadă din 2025, iar în Blaşcovici majorarea ajunge la 10%.

În cazul Iașiului, doar cartierul Bucium mai păstrează un preț mediu sub pragul de 1.700 euro/mp util.

Chiar și aici, analiza arată că proprietarii au majorat prețurile solicitate față de anul trecut.

În Brașov, cumpărătorii mai pot găsi apartamente sub 2.000 euro/mp doar în cartierele Gemenii și Craiter.

În Gemenii, prețurile au scăzut ușor atât față de trimestrul anterior, cât și în ritm anual, în timp ce în Craiter acestea au crescut cu aproximativ 6% în ultimul an.

Clasamentul local este completat de Triaj, Florilor și Noua, unde prețurile variază între 2.000 și 2.100 euro/mp.

Situația este și mai diferită în Cluj-Napoca, unde analiza arată că nu mai există cartiere ieftine. Cea mai accesibilă zonă, Dâmbul Rotund, are apartamente scoase la vânzare la un preț cu aproape 50% mai mare decât cel practicat în Ferentari și peste media din orașe precum Iași, Constanța sau Timișoara.

Alături de Dâmbul Rotund, doar cartierele Someșeni și Mănăștur mai oferă locuințe cu prețuri sub pragul de 3.000 euro/mp.

Analiza Imobiliare.ro arată că, în 2026, cele mai multe oportunități pentru cumpărătorii cu bugete reduse se regăsesc în București, Constanța și Timișoara, în timp ce Cluj-Napoca și Brașov continuă să se numere printre cele mai scumpe piețe rezidențiale din România, cu tot mai puține cartiere în care prețurile pot fi considerate accesibile.