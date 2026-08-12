Guvernul a anunțat, miercuri, reluarea activității aplicației informatice de cadastru și carte funciarăe-Terra, după întreruperea provocată de atacul cibernetic din luna iulie. Autoritățile au transmis că sistemul a început să recupereze întârzierile acumulate în perioada în care nu a fost disponibil.

Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici-judiciari și executorii judecătorești au primit din nou acces la e-Terra începând cu 12 august. De asemenea, notarii publici au putut solicita și obține prin intermediul aplicației extrase de carte funciară pentru autentificare, necesare pentru instrumentarea actelor translative sau constitutive de drepturi reale, precum și extrase de carte funciară pentru informare.

„Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, au din nou acces în aplicația e-Terra începând de astăzi, 12 august 2026. Tot începând de astăzi, notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației informatice extrase de carte funciară pentru autentificare, necesare instrumentării actelor translative sau constitutive de drepturi reale, și extrase de carte funciară pentru informare”, a anunțat, miercuri, Guvernul.

Guvernul a menționat că extrasele de carte funciară pentru informare puteau fi obținute și de alți solicitanți, fie prin intermediul persoanelor care aveau cont în aplicația e-Terra, precum notarii publici și persoanele autorizate să efectueze documentații cadastrale, fie de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară din circumscripția cărora se află imobilele de interes.

Autoritățile au precizat că repornirea activității a vizat exclusiv sistemul integrat e-Terra. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI, printre care Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, urmau să fie repuse în funcțiune în perioada următoare.

Guvernul a transmis că partenerii și publicul urmau să fie informați în prealabil cu privire la repornirea acestor platforme.

În primele zile de la reluarea activității, plata pentru serviciile furnizate de OCPI nu putea fi făcută cu cardul.

„În primele zile de la reluarea activității, plata în aplicația e-Terra, pentru serviciile furnizate de OCPI, nu se va putea efectua cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau la casieria oficiului prestator”, a precizat Guvernul.

Potrivit autorităților, în prima zi de reluare a activității, 11 august 2026, au fost înregistrate 24.695 de cereri. Dintre acestea, 12.887 au fost înregistrate de referenții OCPI, iar 11.808 de notarii publici.

În aceeași zi, s-au conectat și au efectuat operațiuni în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară 1.052 de utilizatori interni, respectiv angajați ai ANCPI și OCPI, precum și 814 notari publici.

Toate cele 42 de oficii au finalizat înregistrarea cererilor primite prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil.

În ceea ce privește cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI.

Guvernul a transmis că soluționarea acestora urma să fie făcută cu celeritate, în condițiile reluării activității sistemului.

Pentru sprijinirea partenerilor și cetățenilor, ANCPI a decis și prelungirea programului de depunere a cererilor, atât la ghișee, cât și în aplicația e-Terra, de la 8:30 la 16:00.

Instituția a pus la dispoziție și linii telefonice dedicate de Call Center, pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației, precum și pentru eventualele probleme întâmpinate în perioada de reluare a activității.

Informații și suport puteau fi obținute la numerele 0749 012 525, 0749 016 331 și 0735 950 582.

Problemele sistemului de cadastru au început după atacul cibernetic asupra ANCPI din 15 iulie. Guvernul a transmis că incidentul a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu a mai funcționat în perioada următoare.

Pe 27 iulie, Guvernul a anunțat că echipele tehnice ale ANCPI lucrau la reconstrucția integrală a infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra direct în Cloudul Guvernamental.

Trei zile mai târziu, pe 30 iulie, autoritățile au anunțat că reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental fuseseră finalizate. Sistemul urma însă să treacă printr-un proces riguros de testare înainte de repunerea în funcțiune.