Schimbare de poziție la vârful unei țări NATO. Aderarea la UE „nu mai este o prioritate”

Schimbare de poziție la vârful unei țări NATO. Recep Tayyip Erdoğan a declarat că aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai reprezintă o prioritate pentru Ankara, deși țara nu renunță oficial la perspectiva integrării. Președintele turc a făcut afirmațiile într-un interviu acordat Al Jazeera, în contextul în care negocierile de aderare sunt blocate de mai mulți ani.

Erdoğan a spus că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar avea mai mult de pierdut dacă ar continua să țină Turcia în afara blocului comunitar.

Președintele Turciei a susținut că Ankara nu și-a închis complet ușa în fața aderării, însă a transmis că acest obiectiv nu mai ocupă un loc central în politica externă a țării.

„Europa refuză să integreze Turcia de 53 de ani și nu pare să aibă în vedere acest lucru nici în viitor. Cu toate acestea, nu ne-am închis ușa și dorim în continuare să aderăm la Uniunea Europeană. Dacă ne acceptă, cu atât mai bine; în caz contrar, nu este o problemă. Uniunea Europeană nu este prioritatea noastră. Îi repetăm totuși că ea va avea de pierdut, nu Turcia”, a declarat Erdogan pentru Al Jazeera.

Turcia are statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din 1999, iar negocierile au început în 2005. Procesul este însă înghețat din 2016, pe fondul criticilor europene privind evoluțiile din domeniul democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale.

La acel moment, Uniunea Europeană a criticat Ankara pentru încălcări ale drepturilor omului și pentru probleme legate de funcționarea statului de drept.

În 2017, oficiali europeni au afirmat că noul sistem prezidențial rezultat în urma referendumului constituțional ar putea intra în conflict cu criteriile de la Copenhaga necesare aderării.

În luna iulie, Ursula von der Leyen și Recep Tayyip Erdoğan au avut discuții după summitul NATO, într-o perioadă în care rolul Turciei în securitatea europeană a devenit tot mai important.

Relațiile dintre Ankara și Bruxelles rămân însă marcate de tensiuni politice.

În ultimele luni, oficialii europeni au criticat deteriorarea statului de drept, restrângerea libertății presei și presiunile asupra opoziției.

Un nou val de critici a apărut după arestarea primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, considerat unul dintre principalii rivali politici ai lui Erdoğan.