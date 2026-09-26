Ungaria va introduce impozitul pe marile averi începând cu 1 ianuarie 2027, în condiții mai stricte decât cele anunțate inițial de guvern, a declarat sâmbătă premierul Peter Magyar, la Szolnok, transmite MTI.

Magyar a precizat că, pentru averile care depășesc pragul de 500 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 1,37 miliarde de euro, cota de impozitare ar putea depăși 1%. Detaliile urmează să fie anunțate de ministrul de Finanțe, Andras Karman.

Premierul ungar a vorbit despre măsura fiscală în cadrul celei de-a treia etape a turneului său național. El a spus că impozitul pe avere a fost una dintre cele mai populare promisiuni ale Partidului Tisza și că aceasta a fost susținută inclusiv de alegători ai Fidesz.

Programul economic prezentat de Tisza prevedea inițial introducerea unui impozit de 1% asupra averilor care depășesc 1 miliard de forinți. Forma exactă a măsurii a continuat să fie discutată după preluarea guvernării.

Potrivit unor detalii publicate sâmbătă despre un proiect al Ministerului de Finanțe, impozitul ar urma să vizeze averea netă care depășește pragul de 1 miliard de forinți, iar în calcul ar putea intra nu doar proprietățile imobiliare, ci și banii din conturi, titlurile de valoare, participațiile la companii și alte investiții. Documentul este însă un proiect și nu reprezintă încă poziția finală a guvernului.

În același discurs de la Szolnok, Peter Magyar a cerut grupului parlamentar al Partidului Tisza să voteze în unanimitate pentru ridicarea imunității sale parlamentare.

Solicitarea a fost făcută marți de procurorul general al Ungariei, în legătură cu o anchetă pentru furt. Dosarul vizează un incident din 2024, când Magyar este acuzat că ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club de noapte și că ulterior l-ar fi aruncat în Dunăre.

Procurorul general a susținut că fapta poate corespunde infracțiunii de furt, după ce telefonul a fost luat și aruncat în Dunăre. Dispozitivul a fost ulterior recuperat și returnat proprietarului.

Parlamentul European a refuzat anul trecut să îi ridice imunitatea de eurodeputat în legătură cu acest caz.

Peter Magyar a declarat la Szolnok că nu are „absolut nimic de ascuns” și a susținut că ar proceda din nou în același mod pentru a-și apăra prietenii sau tinerii, femei și bărbați, de ceea ce a numit hărțuirea unui „provocator plătit”.

„Aș face-o din nou acum și, dacă trebuie, voi plăti prețul”, a adăugat premierul ungar.

Cazul privind telefonul datează din iunie 2024, când Magyar era eurodeputat și lider al formațiunii Tisza. Potrivit relatărilor despre anchetă, incidentul a avut loc într-un club din Budapesta, iar telefonul persoanei care îl filma a fost aruncat ulterior în Dunăre.