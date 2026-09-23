Cât va costa rovinieta. Taxa se scumpește de la 1 octombrie

Rovinieta intră într-un nou sistem de calcul de la 1 octombrie 2026, când prețul plătit de șoferi va depinde, pentru prima dată, și de norma de poluare a mașinii. Pentru autoturisme, un abonament anual va costa 254 de lei în cazul vehiculelor electrice și Euro VI și poate ajunge la 330 de lei pentru cele Euro III sau mai vechi, anunță CNADNR.

Schimbarea face parte din reforma sistemului de taxare rutieră care introduce și TollRo și pornește de la principiul „poluatorul plătește”.

Până acum, proprietarii de autoturisme plăteau același tarif de rovinietă indiferent de norma Euro sau de vechimea mașinii. De la 1 octombrie, diferențele dintre vehicule vor apărea inclusiv pentru aceeași perioadă de valabilitate.

Cele mai mici tarife sunt prevăzute pentru autoturismele electrice și cele încadrate în norma Euro VI. Pentru acestea, rovinieta va costa 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 de lei pentru un an.

În cazul mașinilor Euro IV și Euro V, tarifele cresc la 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și 292 de lei pentru un an.

Cele mai mari sume sunt prevăzute pentru autoturismele Euro III sau mai vechi. Proprietarii acestora vor plăti 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 de lei pentru 60 de zile și 330 de lei pentru 12 luni.

Perioadă Electrice / Euro VI Euro IV–V Euro III–0 1 zi 22 lei 26 lei 29 lei 10 zile 30 lei 35 lei 39 lei 30 zile 48 lei 55 lei 62 lei 60 zile 76 lei 87 lei 99 lei 12 luni 254 lei 292 lei 330 lei

În prezent, prețul rovinietei este același pentru un autoturism indiferent de norma sa de poluare. Pentru o perioadă de 30 de zile, tariful actual este de 49,95 lei, în timp ce rovinieta anuală costă 262,92 lei. După schimbarea sistemului, un șofer care conduce un autoturism electric sau Euro VI va plăti 48 de lei pentru 30 de zile și 254 de lei pentru un an, sume ușor mai mici decât cele actuale.

Pentru un autoturism Euro IV sau Euro V, aceleași perioade vor costa 55 de lei și, respectiv, 292 de lei. Diferența este mai mare în cazul mașinilor Euro III sau mai vechi. Rovinieta pentru 30 de zile ajunge la 62 de lei, iar cea anuală la 330 de lei.

Astfel, pentru rovinieta de 30 de zile, proprietarii mașinilor Euro IV-V vor plăti cu aproximativ 10% mai mult față de nivelul actual, iar pentru autoturismele Euro III sau mai vechi creșterea ajunge la aproape 24%.

În cazul rovinietei pentru 60 de zile și al celei anuale, diferența ajunge la aproximativ 25% pentru mașinile mai vechi.

O situație diferită apare în cazul rovinietei valabile o singură zi. Și proprietarii autoturismelor electrice sau Euro VI vor plăti mai mult decât în prezent. Tariful urcă de la aproximativ 18,4 lei la 22 de lei.

Pentru mașinile Euro IV-V, rovinieta de o zi va costa 26 de lei, iar pentru cele Euro III sau mai vechi va ajunge la 29 de lei.

Prin urmare, pentru această perioadă de valabilitate, majorarea apare indiferent de norma de poluare a autoturismului.

Noul sistem se aplică și altor categorii de vehicule cu masa de până la 3,5 tone.

În cazul autoutilitarelor, tariful pentru o zi va fi cuprins între 52 și 67 de lei, în funcție de norma Euro. Pentru 10 zile, rovinieta va costa între 69 și 90 de lei, iar pentru 30 de zile între 110 și 143 de lei. Pentru 60 de zile, tarifele sunt cuprinse între 173 și 225 de lei.

Rovinieta anuală pentru această categorie va costa între 579 de lei, în cazul vehiculelor electrice și Euro VI, și 753 de lei pentru cele Euro III sau mai vechi.

Schimbarea rovinietei face parte din același pachet legislativ care introduce sistemul TollRo.

Guvernul estima încasări de aproximativ 1,1 miliarde de lei din rovinietă și TollRo în primele trei luni de aplicare, respectiv în perioada octombrie-decembrie 2026.

Una dintre cele mai importante modificări pentru șoferii de autoturisme rămâne diferențierea tarifului în funcție de norma Euro.

România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă medie de aproximativ 16,5 ani, iar aproape jumătate dintre mașinile înmatriculate în ultimii ani nu depășesc norma Euro 4. În acest context, trecerea la sistemul bazat pe nivelul de poluare va însemna costuri mai mari pentru o parte dintre proprietarii de autoturisme.