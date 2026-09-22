Autoritățile din Veneția iau în calcul ca, din 2027, taxa percepută turiștilor care vin în oraș pentru o singură zi să ajungă până la 30 de euro și să fie aplicată într-o perioadă mai lungă din an. Michele Zuin, consilier pentru buget și fiscalitate în administrația locală, a declarat luni că actualul tarif, cuprins între 5 și 10 euro, nu mai are efectul dorit în limitarea supraturismului, potrivit Reuters.

Planurile analizate de administrația din Veneția prevăd atât majorarea taxei de acces, cât și extinderea numărului de zile în care aceasta este percepută turiștilor care nu rămân peste noapte în oraș.

Michele Zuin a declarat pentru publicația regională Il Gazzettino că actualul nivel al taxei este prea redus pentru a descuraja vizitele de o singură zi. Stabilirea noului tarif pentru 2027 va trebui însă discutată și convenită cu Guvernul.

„Actuala taxă, între cinci şi 10 euro, este accesibilă, virtual, pentru oricine, riscul este să nu mai aibă efectul descurajator pe care pe care ar fi trebuit să-l aibă această măsură. Există discuţii să ajungem cu taxa chiar până la 50 de euro", a declarat Zuin, dar a adăugat că autorităţile din Veneţia ar putea stabili o taxă de maximum 30 de euro.

Sistemul actual diferențiază tariful în funcție de momentul în care este făcută rezervarea. Vizitatorii care își rezervă accesul cu cel puțin trei zile înainte plătesc 5 euro.

Turiștii care rămân peste noapte în Veneția sunt scutiți de taxa de intrare. Aceștia trebuie însă să achite taxa turistică aferentă fiecărei nopți de cazare.

Schema a fost introdusă inițial pentru o perioadă de testare și se află acum în al treilea an de aplicare.

În primul sezon estival în care a fost folosită, în 2024, taxa a fost percepută numai în 29 de zile. Ulterior, autoritățile au decis să extindă perioada de aplicare.

În prezent, sistemul funcționează în 60 de zile considerate perioade de vârf pentru turismul din Laguna Venețiană.

Zilele sunt selectate în principal în sezonul turistic cuprins între aprilie și iulie, iar taxa este percepută în intervalul 08:30-16:00.

În restul anului, turiștii care vizitează Veneția pentru o singură zi pot intra în oraș fără să achite această taxă.

Autoritățile au strâns în actualul sezon peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a aproape 680.000 de bilete de acces. Cu un an înainte, peste 720.000 de vizitatori de o zi au fost înregistrați în cadrul sistemului, iar încasările orașului au ajuns la aproximativ 5,4 milioane de euro.

Veniturile obținute din taxa de acces sunt destinate unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneția. Orașul atrage anual numeroși vizitatori datorită canalelor și palatelor sale, precum și unor obiective cunoscute la nivel internațional, printre care Piața San Marco și Podul Rialto.

Taxa a fost introdusă tocmai în încercarea de a limita presiunea exercitată de numărul mare de turiști care vin în oraș fără să rămână peste noapte.

Măsura continuă însă să fie contestată. Criticii susțin că actualul sistem nu îi descurajează suficient pe turiști și că numărul celor care aleg să viziteze Veneția rămâne ridicat în ciuda taxei. Această situație este unul dintre motivele pentru care administrația analizează acum atât creșterea sumei percepute, cât și extinderea perioadei de aplicare.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane mai locuiesc în centrul istoric al Veneției. Numărul rezidenților este mai mic decât numărul paturilor de hotel disponibile în oraș.