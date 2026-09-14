Românii care cumpără produse de pe platforme online din afara Uniunii Europene, printre care Temu și Shein, ar putea suporta indirect costuri suplimentare începând cu 1 noiembrie 2026, odată cu introducerea unei noi taxe de procesare pentru coletele mici. Plata va reveni platformelor de comerț electronic, însă cheltuiala ar putea fi transferată către clienți prin prețurile produselor sau prin taxe aplicate la finalizarea comenzii.

Noua taxă de procesare este diferită de taxa vamală de 3 euro introdusă în luna iulie pentru coletele cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene. Măsura apare în contextul creșterii puternice a numărului de colete rezultate din comerțul electronic.

Noua taxă are rolul de a acoperi o parte dintre costurile generate de procesarea și supravegherea volumului foarte mare de colete care ajung în Uniunea Europeană prin intermediul comerțului online. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de procesare este destinată susținerii unei monitorizări mai eficiente a coletelor mici expediate prin comerț electronic.

Valoarea exactă a taxei nu a fost stabilită până în prezent. Aceasta urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte ca măsura să fie pusă în aplicare.

Taxa de procesare va exista separat de taxa vamală de 3 euro percepută deja pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro care provin din afara Uniunii Europene.

Taxa vamală de 3 euro are caracter temporar și va rămâne în vigoare până la operaționalizarea Platformei de date vamale a UE. Sistemul informatic este destinat centralizării informațiilor referitoare la mărfurile importate și simplificării controalelor vamale.

Noile reguli modifică și modul în care sunt împărțite responsabilitățile privind formalitățile vamale pentru comenzile făcute de consumatorii din Uniunea Europeană.

Platformele de comerț electronic din afara UE care vând produse către clienții din statele membre vor fi tratate drept importatori.

În această situație, platformele vor avea obligația să achite taxele și să se ocupe de documentele necesare, responsabilitate care nu va mai reveni direct consumatorilor finali din România sau din celelalte state membre. Prin această modificare, românii nu ar mai trebui să achite separat taxa vamală în momentul în care primesc coletul.

Costul nu dispare însă neapărat pentru cumpărători. Acesta ar putea fi transferat indirect către clienți prin scumpirea produselor sau prin introducerea unor costuri suplimentare în etapa de finalizare a comenzii.

Creșterea accelerată a comerțului online cu produse ieftine, în special a celor expediate din China, se află printre motivele introducerii noilor reguli la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Consiliului UE, aproximativ 6 miliarde de colete provenite din afara Uniunii Europene au fost gestionate de statele membre în 2025.

Mai mult de 90% dintre acestea au provenit din China.

Numărul foarte mare de trimiteri pune presiune asupra autorităților vamale din statele membre și generează probleme legate de concurența de pe piața europeană.

Companiile din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în concurența cu comercianții din afara blocului comunitar, care pot vinde produse la prețuri mai reduse, inclusiv în situațiile în care standardele europene nu sunt respectate.

Noile reglementări vizează și produsele periculoase sau mărfurile care ajung pe piața europeană fără să respecte normele Uniunii Europene. Reforma introduce controale mai stricte pentru astfel de produse și sancțiuni mai mari pentru comercianții online care nu respectă regulile vamale.

În cazurile considerate cele mai grave, amenzile pot ajunge până la 6% din valoarea anuală a importurilor realizate de compania respectivă în anul precedent. Platformele care nu respectă regulile pot pierde, de asemenea, anumite facilități vamale.

În situații mai grave, acestea riscă inclusiv să nu mai aibă acces la operarea pe piața europeană.

Noile reguli urmăresc controlarea mai strictă a fluxului de colete provenite de pe Shein și Temu din afara Uniunii Europene și respectarea normelor aplicabile produselor vândute pe piața comunitară. Pentru cumpărătorii care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu sau Shein, schimbările pot însemna însă costuri mai mari, în cazul în care taxele suportate de platforme vor fi incluse în prețurile produselor sau adăugate la plasarea comenzilor.