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Cine a luat premiul Nobel pentru medicină

Cine a luat premiul Nobel pentru medicină
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Din cuprinsul articolului

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2026 a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel, pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și dezvoltarea optogeneticii. Anunțul a fost făcut la Stockholm de Thomas Perlmann, secretarul Comisiei Nobel pentru Medicină, la Institutul Karolinska.

Premiul Nobel în Medicină, acordat pentru optogenetică

Cei trei cercetători sunt recompensați pentru contribuțiile care au pus bazele unei noi ere în neuroștiințe. Optogenetica este o metodă care permite controlarea activității celulelor nervoase cu ajutorul luminii și a contribuit la identificarea circuitelor neuronale implicate în amintiri, sentimente și comportamente.

Peter Hegemann și Georg Nagel au descoperit canalrodopsina, o proteină cu proprietăți neobișnuite, într-o algă unicelulară. Cercetătorii au observat că, atunci când proteina era introdusă într-o celulă, aceasta devenea sensibilă la lumină.

Karl Deisseroth a dus descoperirea mai departe și a introdus gena canalrodopsinei în celulele nervoase ale șobolanilor. Folosind lumină albastră, el a reușit să declanșeze semnale nervoase. Ulterior, metoda a fost utilizată pentru controlarea activității celulelor nervoase în creierul unor șoareci vii.

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Descoperiri cruciale în neurologie și psihiatrie

Tehnica a devenit cunoscută drept optogenetică și este utilizată în cercetarea mecanismelor creierului și a unor tulburări neurologice și psihiatrice. În medicina clinică, cercetătorii folosesc metoda și în încercarea de a restabili vederea unor persoane cu deficiențe de vedere.

Medalie Premiul Nobel

Medalie Premiul Nobel. Sursă foto: Captură video

Karl Deisseroth este cercetător la Howard Hughes Medical Institute și Universitatea Stanford, în Statele Unite. Peter Hegemann este profesor la Universitatea Humboldt din Berlin, iar Georg Nagel activează la Universitatea din Würzburg.

Premiul Nobel va fi împărțit de cei trei cercetători

Premiul are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, sumă care va fi împărțită în mod egal între cei trei laureați.

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat de 116 ori între 1901 și 2025, unui număr total de 232 de laureați. Anul trecut, premiul a revenit lui Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, pentru descoperirile privind toleranța imunitară periferică.

Sezonul Nobel continuă marți cu premiul pentru Fizică, urmat miercuri de cel pentru Chimie și joi de Nobelul pentru Literatură. Premiul pentru Pace va fi anunțat vineri, iar laureatul sau laureații pentru Economie vor fi anunțați pe 12 octombrie.

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