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Premiul Nobel crește în 2026 la 12 milioane de coroane suedeze. Câți bani va primi fiecare laureat

Premiul Nobel crește în 2026 la 12 milioane de coroane suedeze. Câți bani va primi fiecare laureatSursa foto: 148003575 © Bertil Jonsson | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Valoarea Premiului Nobel va crește în 2026, anul în care prestigioasa distincție marchează 125 de ani de la acordarea primelor premii. Fundația Nobel a anunțat că laureații vor primi câte 12 milioane de coroane suedeze pentru fiecare categorie, echivalentul a aproximativ 1,1 milioane de euro.

Mai mulți bani pentru câștigătorii premiului Nobel

Majorarea este de un milion de coroane suedeze față de valoarea premiului din anii precedenți. Decizia vine în contextul aniversării Nobelului, dar și al obiectivului Fundației Nobel de a menține în timp valoarea financiară a recompensei acordate laureaților.

„În acest an, sărbătorim cea de-a 125-a aniversare a Premiului Nobel și, cu această ocazie, ne bucurăm că putem majora valoarea premiului cu un milion”, a declarat Hanna Stjärne, directorul executiv al Fundației Nobel.

Potrivit acesteia, creșterea are rolul de a păstra importanța pe termen lung a Premiului Nobel și de a proteja valoarea financiară a distincției în fața schimbărilor economice.

Cum a evoluat valoarea premiului Nobel

Primele premii au fost acordate în 1901, iar suma oferită atunci era de 150.782 de coroane suedeze pentru fiecare categorie.

Valoarea premiului a fost modificată de mai multe ori de-a lungul timpului. În 2012, Fundația Nobel a redus suma de la 10 milioane la 8 milioane de coroane suedeze, în cadrul unui program destinat consolidării situației financiare a organizației.

premiul nobel

Premiul Nobel. Sursă foto: Captură video

Ulterior, valoarea premiului a fost majorată în trei rânduri, ajungând în anii recenți la 11 milioane de coroane suedeze. În 2026, suma urcă din nou, la 12 milioane. Fundația Nobel are responsabilitatea de a administra averea lăsată de Alfred Nobel astfel încât să asigure baza financiară a premiilor pe termen lung.

Premiul este acordat în prezent în domeniile fizicii, chimiei, fiziologiei sau medicinei, literaturii și păcii. În plus, există Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, instituit în 1968.

Când vor fi anunțați laureații

Câștigătorii Premiilor Nobel din 2026 vor fi anunțați în perioada 5-12 octombrie. Ceremoniile de decernare vor avea loc în luna decembrie, în cadrul Săptămânii Nobel.

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