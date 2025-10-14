Laureat al Premiului Nobel, cu rădăcini basarabene, în prima vizită pe pământul strămoşilor

Republica Moldova. Un savant american, laureat al Premiului Nobel, a venit pentru prima dată în Republica Moldova, de unde îşi trage rădăcinile.

Este vorba despre James Rothman, profesor de biologie la Universitatea Yale of Medicine din SUA. Savantul a primit în 2013 Premiul Nobel împreună cu savanţii Randy Schekman și Thomas Südhof, pentru descoperirea mecanismelor care reglează traficul vezicular în celulele vii.

James Rothman a venit pentru prima dată în Republica Moldova, fiind invitat de onoare la o conferință internațională în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale.

Născut în SUA, James Rothman susţine că ştia că are rădăcini în Basarabia ţi că strămoşii săi au emigrat în SUA cu mai bine de o sută de ani în urmă. Dar nu cunoştea mai multe detalii.

Mai întâi a căutat şi a găsit mormintele bunicilor săi în Statele Unite. Apoi a găsit şi certificatele de deces. Aşa a descoperit că bunicii săi s-au născut în oraşele Făleşti şi Teleneşti.

„ A fost un moment foarte emoționant când am aflat că am rădăcini în Fălești. De fapt, am aflat abia vara aceasta. Știam că familia noastră provine din Basarabia, dar nu știam exact de unde și știți, este un lucru minunat că avem toate aceste resurse online, pe care înainte nu le aveam, și astfel am reușit să descopăr, de fapt, că o parte din familia mea este de aici, din Fălești, și cealaltă din Telenești”, a declarat James Rothman, fiind în vizită la Făleşti.

James Rothman a profitat de invitaţia la conferinţa ştiinţifică, ca să facă o vizită la Făleşti.

Potrivit Nord News, savantul a dorit să revină simbolic la rădăcinile familiei sale, explorând locuri care păstrează amintirea comunității evreiești din care provine.

James Rothman a vizitat Consiliul Raional, Palatul de Cultură, Liceul „Mihai Eminescu”, Muzeul Raional „Lazăr Dubinovschi” și Cimitirul Evreiesc, locuri care păstrează amintirea comunității evreiești de altădată. La muzeul raional, profesorul a descoperit într-o carte numele unui strămoș din familia sa.

„Este o onoare pentru noi, mai cu seamă că își trage arborele genealogic al familiei lui de aici, din Fălești. Cu siguranță că cu inima deschisă așteptăm cu mare nerăbdare, vrem să ne împărtășim cu istorie, cu informație, poate identificăm ceva important să rămână în patrimoniul muzeului”, a declarat Rodica Răilean, directoarea Muzeului Raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești.