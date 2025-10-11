International

Institutul Nobel anchetează posibila scurgere de informații înainte de anunțul laureatei Maria Corina Machado

Comentează știrea
Institutul Nobel anchetează posibila scurgere de informații înainte de anunțul laureatei Maria Corina MachadoMaria Corina Machado. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

O posibilă scurgere de informații care a precedat anunțul atribuirii premiului Nobel pentru Pace liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado ar putea fi legată „foarte probabil” de spionaj, a transmis sâmbătă Institutul Nobel, citat de AFP.

Creștere neașteptată a șanselor pe platformele de pariuri

Șansele ca Maria Corina Machado să câștige au înregistrat o creștere de 3,75% până la aproape 73% în doar câteva ore, în noaptea de joi spre vineri, pe platforma de pariuri predictive Polymarket. Niciun expert sau media nu îi menționase totuși numele printre favoriții premiului Nobel, anunțat ulterior la Oslo.

Directorul Institutului Nobel: „Foarte probabil spionaj”

„Este vorba foarte probabil de spionaj”, a declarat directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, pentru canalul de televiziune norvegian TV2. „Nu este un secret pentru nimeni că Institutul este victima spionajului. Aceasta durează de decenii”, a adăugat el.

„Este evident că instituția interesează actori dornici să obțină informații, fie că este vorba de state sau de alte organizații. Motivațiile pot fi în același timp politice și economice”, a explicat Harpviken. El a precizat că Institutul va desfășura o anchetă și că, „dacă va fi necesar, vom întări și mai mult securitatea”.

Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani

Cine cunoștea dinainte numele laureatului

Premiul Nobel

Sursă foto: Dreamstime.com

Potrivit oficialului, un număr extrem de limitat de persoane cunoșteau dinainte numele laureatului ales de cei cinci membri ai Comitetului Nobel. În trecut, nume neașteptate de pretendenți au apărut în media norvegiene, alimentând speculațiile despre eventuale scurgeri de informații, dar nu a mai fost cazul în ultimii ani.

Maria Corina Machado, laureată pentru drepturile democratice

Maria Corina Machado, lidera opoziției politice venezuelene, exclusă din cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, a fost recompensată „pentru munca sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a declarat Comitetul Nobel.

Premiul Nobel pentru Pace este râvnit de mult timp de președintele american Donald Trump. Prin alegerea acestei laureate, Casa Albă a estimat că Comitetul Nobel a făcut să treacă „politica înaintea păcii”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:18 - Nemulțumit la serviciu. Strategii eficiente pentru a-ți recăpăta motivația
22:09 - Filmul care a detronat „Monster: The Ed Gein Story”, în topul vizionărilor
22:00 - Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
21:50 - Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari
21:41 - Iubiri neîmpărtășite la Hollywood. Vedete care au fost refuzate
21:30 - Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale