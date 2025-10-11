Putin contestă Premiul Nobel pentru Pace. Institutul Nobel investighează posibile scurgeri de informații

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea, comentând decizia Comitetului Nobel de a acorda distincția pe 2025 liderului opoziției venezuelene María Corina Machado. În același timp, Putin a lăudat eforturile fostului președinte american Donald Trump, care candidase deschis pentru această distincție.

„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace... În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin jurnaliștilor, în timpul unei vizite în Tadjikistan.

Liderul rus a adăugat că Trump „face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe” care persistă de ani de zile. Declarațiile au fost primite cu entuziasm de fostul președinte american, care i-a mulțumit public lui Putin pe platforma sa, Truth Social, scriind simplu: „Mulțumesc, președintelui Putin!”

În paralel, Institutul Nobel de la Oslo a anunțat că va verifica dacă au existat divulgări de informații înainte de anunțarea câștigătoarei Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado. Decizia vine după o creștere bruscă a cotei acesteia pe platforma de pariuri Polymarket, de la 3,75% la aproape 73%, în noaptea de joi spre vineri.

Potrivit AFP, nicio publicație și niciun expert nu o menționaseră pe Machado printre favoriți, ceea ce face saltul brusc al cotei „foarte suspect”, după cum a declarat pentru postul NRK analistul de date Robert Naess.

„Nu vedem așa ceva, în mod normal, pe piața pariurilor. Este foarte suspect”, a spus Naess.

Președintele Comitetului Nobel norvegian, Jørgen Watne Frydnes, a declarat pentru agenția NTB că nu crede să fi existat vreodată o scurgere de informații în istoria Premiului, dar Institutul Nobel va examina situația.

„Este prea devreme să fim categorici cu privire la existența unei divulgări. Însă este un lucru pe care îl vom examina acum”, a spus Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel, citat de Aftenposten. Contactat de AFP, institutul nu a oferit alte comentarii.

María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, a fost recompensată „pentru activitatea sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa în favoarea unei tranziții drepte și pașnice de la dictatură la democrație”, a anunțat vineri Comitetul Nobel norvegian.

Un număr extrem de limitat de persoane cunoștea dinainte numele laureatului desemnat de cei cinci membri ai Comitetului, iar presa norvegiană notează că nume neașteptate au apărut în trecut înaintea anunțurilor, alimentând speculații privind eventuale scurgeri de informații – însă niciodată confirmate oficial.