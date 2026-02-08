Laureată a Premiului Nobel pentru Pace, condamnată la șase ani de închisoare în Iran. A omagiat un avocat mort

Narges Mohammadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost condamnată la șase ani de închisoare de un tribunal din Iran, potrivit declarațiilor avocatului său pentru AFP.

Activista pentru drepturile omului Narges Mohammadi, în vârstă de 53 de ani, a fost arestată pe 12 decembrie în orașul Mashhad, din nord-estul Iranului, împreună cu alți activiști.

Potrivit informațiilor disponibile, reținerea a avut loc după ce aceasta a vorbit la o ceremonie de omagiere a unui avocat care a fost găsit mort.

Avocatul Mostafa Nili a declarat că Narges Mohammadi a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru întrunire și complicitate la comiterea de infracțiuni, instanța impunându-i și o interdicție de călătorie de doi ani.

Într-un dosar separat, activista a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru „activități de propagandă” și doi ani de exil în orașul Khosf, din provincia Khorasanul de Sud, deși, potrivit legislației iraniene, pedepsele cu închisoarea nu pot fi cumulate, iar avocatul și-a exprimat speranța unei eliberări temporare pe cauțiune pentru tratament medical.

Avocatul său a precizat că verdictul nu este definitiv și poate fi atacat cu apel, iar în ultimii 25 de ani Narges Mohammadi a fost judecată și închisă în mod repetat pentru activismul împotriva pedepsei cu moartea și a codului vestimentar strict impus femeilor în Iran.

Activista a petrecut mare parte din ultimul deceniu în detenție, nu și-a mai văzut cei doi copii, care locuiesc la Paris, din 2015. A fost eliberată temporar în decembrie 2024 din motive medicale și, chiar și în închisoare, a organizat demonstrații, a intrat în greva foamei și s-a remarcat prin apărarea drepturilor deținuților politici.

Născută în 1972 în Zanjan, în nord-vestul Iranului, Narges Mohammadi a studiat fizica, a devenit inginer și a urmat o carieră în jurnalism, colaborând cu ziare reformiste, iar în anii 2000 s-a alăturat Centrului Apărătorilor Drepturilor Omului, fondat de avocata Shirin Ebadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2003.

În 2023, Narges Mohammadi a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta împotriva opresiunii femeilor în Iran și pentru promovarea drepturilor omului și a libertății. Iranul se află pe locul al doilea la nivel mondial în privința numărului de execuții, după China, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International.