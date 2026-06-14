Acordul SUA-Iran ar putea întări Teheranul. Războiul, considerat un dezastru pentru Israel

Posibilul acord dintre SUA-Iran provoacă nemulțumiri în rândul oficialilor israelieni din domeniul securității, potrivit unor informații publicate de Ynet. În timp ce Donald Trump afirmă că Teheranul a acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare, surse de rang înalt din Israel susțin că înțelegerea riscă să consolideze poziția Iranului, să reducă influența americană în regiune și să afecteze interesele strategice ale statului israelian.

Aceeași susră a relatat că premierul Benjamin Netanyahu ar fi decis să accepte acordul negociat între Washington și Teheran.

Potrivit Ynet, reacțiile din sistemul israelian de securitate sunt predominant negative, iar mai mulți oficiali consideră că rezultatul negocierilor avantajează Iranul. Una dintre principalele nemulțumiri vizează lipsa de influență a Israelului asupra procesului de negociere.

Potrivit surselor citate de publicația israeliană, la Ierusalim există și nemulțumiri față de modul în care administrația Trump a gestionat dosarul iranian.

„Trump ne-a tras pe sfoară, noi am încasat lovitura. Nu mai suntem la curent cu nimic și nu mai putem influența cu adevărat nimic.”

Oficialii israelieni se tem că un acord va permite Iranului să își refacă rapid economia și să direcționeze noi resurse către dezvoltarea capacităților militare.

„Au aruncat cu bani în iranieni, care obțin tot ce vor. Vor construi un corp de rachete, iar noi va trebui să pompăm bani în interceptoare.”

Potrivit surselor citate, revenirea exporturilor de petrol și a veniturilor asociate acestora ar putea alimenta exact programele pe care Israelul a încercat să le limiteze prin presiuni și operațiuni militare.

O altă preocupare majoră privește programul nuclear iranian. Oficialii israelieni afirmă că succesul unei înțelegeri nu poate fi măsurat doar prin promisiuni politice, ci prin eliminarea efectivă a stocurilor de uraniu.

„Adevăratul test al acordului este eliminarea uraniului și distrugerea lui. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, sentimentul unui acord prost se va transforma în ceva mult mai concret.”

În opinia acestora, lipsa unor garanții clare privind programul nuclear ar putea transforma acordul într-un avantaj strategic pentru Teheran.

Sursele citate de Ynet afirmă că efectele acordului s-ar putea vedea dincolo de aspectele economice și nucleare: „Iranul a mirosit că poate obține lucruri prin forță și va folosi asta împotriva vecinilor săi și împotriva noastră.”

Mai mult, oficialii consideră că percepția regională va favoriza Iranul, care va fi văzut drept partea care a rezistat presiunilor și a obținut concesii.

„Premisa de lucru la nivel regional va fi că acordul a fost semnat sub presiunea Iranului și prin capitularea Americii, și nu invers.”

Potrivit acelorași surse, concluzia dominantă în cercurile de securitate israeliene este că Iranul riscă să iasă din această criză mai puternic decât înainte, în timp ce poziția Statelor Unite în regiune ar putea fi afectată.

În acest context, Donald Trump a transmis pe Truth Social că „Republica Islamică Iran” a acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare. Președintele american a afirmat și că strâmtoarea Ormuz „se va redeschide în curând”.

„Semnarea acordului este prevăzută pentru mâine, iar imediat ce va fi semnat, strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ TUTUROR”, a scris Donald Trump.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaïl Baghaei, a declarat că documentul nu va fi semnat duminică.

„Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine", a declarat oficialul iranian, care a adăugat că semnarea este așteptată în „zilele următoare”