Țările care dețin arme nucleare în 2026: lista completă și numărul de focoase

Pe baza celor mai recente evaluări ale experților în controlul armamentului de la organizații internaționale, doar nouă state sunt recunoscute oficial că dețin arme nucleare, informează Mirror.

Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu, implicând Statele Unite, Israel și Iran, se adâncește, amenințarea unui atac nuclear devine tot mai concretă. Perspectiva unui război nuclear planează asupra conștiinței publice, pe măsură ce tensiunile escaladează zi de zi.

La acestea se adaugă alte crize regionale cu potențial nuclear: confruntarea dintreRusia și Ucraina, conflictele dintre Israel și Hamas sau ciocnirile armate dintre Pakistan și Afganistan. Toate acestea formează un peisaj militar extrem de volatil, în care câteva dintre state dețin capacități nucleare reale.

În fruntea clasamentului rămân Federația Rusă și Statele Unite, care dețin împreună peste 80% din totalul focoaselor nucleare existente. Rusia are în jur de 5 45o de focoase în inventar, dintre care peste 4 300 sunt considerate active, în timp ce SUA dispune de aproximativ 5 100 de focoase în total, dintre care circa 3 700 sunt gata de utilizare pe teatru de operațiuni

În 2026, pe scena globală, există un număr restrâns de state care dețin arsenal nuclear. Printre acestea se numără Rusia, Statele Unite, China, Franța și Regatul Unit, considerate puteri nucleare consacrate.

În afara acestor state, și câteva țări din Asia și Orientul Mijlociu și-au dezvoltat propriile capacități nucleare, precum Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord. Aceste națiuni continuă să fie monitorizate atent de comunitatea internațională în contextul securității globale.

Rusia

Statele Unite

China

Franţa

Regatul Unit

Pakistan

India

Israel

Coreea de Nord

La începutul anului 2026, cele nouă state înarmate nuclear dețineau împreună aproximativ 12.300 de focoase, dintre care peste 9.600 erau păstrate în stocuri militare operaționale, gata de desfășurare prin rachete, submarine, aeronave și alte platforme, potrivit raportului Federației Oamenilor de Știință Americani (FAS) privind Statutul Forțelor Nucleare Mondiale din 2025. Restul focoaselor, deși scoase din uz, rămân intacte în așteptarea dezmembrării.

FAS subliniază că din cele 9.614 focoase active, aproximativ 3.912 sunt efectiv desfășurate pe baze militare sau bombardiere, iar aproape 2.100 dintre acestea – americane, rusești, britanice și franceze – se află în alertă maximă, pregătite pentru utilizare rapidă. Comparativ cu cele aproximativ 70.000 de focoase de la vârful Războiului Rece, totalul actual reprezintă o scădere semnificativă, însă experții prevăd o creștere graduală în următorii zece ani, pe fondul avansului tehnologic al armelor moderne.

Numărul exact de arme nucleare rămâne secret de stat în majoritatea cazurilor, astfel încât estimările vin cu o „incertitudine semnificativă”, avertizează FAS. Datele publicate anterior escaladării tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran oferă totuși o imagine generală a distribuției globale:

Rusia deține aproximativ 5.459 de focoase, dintre care 1.150 retrase, 2.591 în stocuri pentru posibile desfășurări, iar 1.718 sunt deja poziționate strategic.

Statele Unite au un stoc activ de 3.700 de focoase, incluzând 1.670 desfășurate strategic, 100 non-strategic și 1.930 în arhive militare; alte 1.477 sunt retrase, numărul total ajungând la 5.177. Arsenalul american este dislocat și în Turcia, Italia, Belgia, Germania și Olanda. Împreună, Rusia și SUA controlează 87% din totalul focoaselor nucleare mondiale și 83% din cele disponibile pentru desfășurare.

China ar avea circa 600 de focoase, majoritatea în rezervă (576) și 24 desfășurate strategic. Franța dispune de aproximativ 370 de focoase, dintre care 280 desfășurate strategic și 80 retrase.

Regatul Unit are un inventar de 225 de focoase, 120 fiind desfășurate strategic. India, Pakistan și Israel nu au semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP), în timp ce Coreea de Nord s-a retras din acesta în 2003. Estimările indică aproximativ 180 de focoase pentru India, 170 pentru Pakistan și 50 pentru Coreea de Nord.

Israelul ar dispune de suficient material pentru până la 200 de arme nucleare, deși cifrele exacte nu sunt confirmate. Coreea de Nord operează instalații de îmbogățire a uraniului la Yongbyon și probabil și în alte locații secrete, dezvoltând rachete balistice intercontinentale și focuri nucleare tactice.