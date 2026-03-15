Doar două țări ar putea rezista în cazul unui al Treilea Război Mondial. Studiu

Un studiu publicat în revista Nature avertizează că un conflict global de proporții catastrofale, precum un posibil al Treilea Război Mondial, ar lăsa majoritatea statelor lumii vulnerabile. Analizele sugerează că doar două țări ar putea supraviețui în mod real unui astfel de scenariu devastator, informează Express.

Studiul publicat în celebra revistă Nature avertizează că un conflict nuclear ar putea provoca moartea a aproximativ cinci miliarde de oameni și ar putea declanșa o iarnă nucleară la scară globală. Cercetarea mai arată că doar două țări ar fi suficiente pentru a declanșa un astfel de dezastru.

Avertizarea apare într-un context tensionat, în care Statele Unite și Israelul, ambele puteri nucleare, au lansat rachete asupra Iranului în ultimele zile. Atacurile au vizat capitala iraniană, Teheran, în timp ce talibanii din Afganistan au efectuat un atac asupra Pakistanului, o altă națiune cu capacități nucleare.

În același timp,Emiratele Arabe Unite au anunțat că continuă să intercepteze rachete îndreptate spre Israel, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Toate aceste evenimente au alimentat temeri privind o posibilă intensificare a războaielor în săptămânile următoare, iar studiul recent confirmă gravitatea riscurilor asociate unui conflict nuclear la scară largă, potrivit raportării Unilad.

Un război nuclear la scară globală ar genera temperaturi extreme ce ar putea ajunge până la 100 de milioane de grade Celsius, iar planeta ar fi cuprinsă de o iarnă nucleară care ar afecta fiecare colț al globului, potrivit unor concluzii prezentate de cercetători în revista științifică Nature. În acest scenariu sumbru, specialiștii consideră că două state ar avea șanse mai mari de supraviețuire: Australia și Noua Zeelandă.

Analiza vine și din partea expertei Annie Jacobson, autoarea volumului „Nuclear War: A Scenario”, nominalizată la Premiul Pulitzer. În elaborarea ipotezelor sale, aceasta s-a bazat pe studii științifice și pe opiniile unor experți în domeniul apărării, încercând să anticipeze consecințele declanșării tuturor celor aproximativ 12.000 de arme nucleare existente la nivel global.

La podcastul „The Diary of a CEO”, Jacobson a afirmat că efectele inițiale ar fi devastatoare: „Sute de milioane de oameni ar muri în aceste mingi de foc, fără îndoială”. Ea a mai subliniat că distrugerile nu s-ar limita la zonele lovite direct de explozii.

Regiuni precum Iowa sau Ucraina ar putea fi acoperite de zăpadă timp de aproximativ un deceniu din cauza iernii nucleare, ceea ce ar duce la prăbușirea agriculturii. Iar fără producție agricolă, avertizează experta, foametea ar deveni inevitabilă.

În scenariul prezentat, aproximativ trei miliarde de oameni ar putea supraviețui exploziei inițiale. Chiar și așa, condițiile de viață s-ar schimba radical. Jacobson consideră că Australia și Noua Zeelandă ar putea suporta mai bine efectele iernii nucleare și ar reuși, în mare parte, să mențină activitatea agricolă.

O posibilă detonare simultană a mii de focoase nucleare moderne ar avea consecințe devastatoare pentru planetă, avertizează Annie, care subliniază că un astfel de scenariu ar distruge stratul subțire de gaz ce protejează Pământul de radiațiile solare. Potrivit acesteia, pe lângă degradarea gravă a stratului de ozon, ar exista și un pericol major de intoxicație radioactivă pentru populație.

În analiza sa, Annie estimează că anumite regiuni ale lumii, precum Australia și Noua Zeelandă, ar putea supraviețui unui astfel de dezastru global. Totuși, viața în aceste zone ar deveni extrem de dificilă: oamenii ar fi nevoiți să trăiască în întuneric prelungit, să se refugieze în spații subterane și să se confrunte cu o competiție acerbă pentru resursele alimentare.

Aceste avertismente apar după publicarea unor hărți care sugerează că rachetele iraniene ar avea capacitatea de a lovi mai multe state din regiune, inclusiv destinații turistice foarte populare.

Conform rapoartelor, focoasele nucleare ar putea atinge ținte aflate la o distanță de până la aproximativ 1.240 de mile. În acest context, locuri frecvent vizitate de turiști, precum Dubai, Cipru, Turcia sau Egipt, ar putea intra în aria de acoperire a acestor rachete.