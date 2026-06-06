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Teroare în apele Australiei. Al treilea atac mortal de rechin în doar câteva săptămâni

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Teroare în apele Australiei. Al treilea atac mortal de rechin în doar câteva săptămâniRechin. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit sâmbătă, după ce a fost atacat de un rechin în timpul unei partide de pescuit subacvatic în largul coastei de vest a Australiei. Tragedia avut loc în apropierea insulei Michaelmas, lângă orașul Albany, din statul Australia de Vest, și reprezintă al treilea atac mortal al unui rechin înregistrat în țară în ultima lună. Potrivit autorităților australiene, victima se afla la pescuit cu harponul împreună cu membri ai familiei atunci când a fost atacată.

Val de atacuri mortale în Australia. Un pescar a fost ucis de un rechin alb

După incident, bărbatul a fost transportat de urgență cu o ambarcațiune către Albany, unde echipele medicale au încercat să-l resusciteze.

În ciuda eforturilor depuse de paramedici, acesta nu a putut fi salvat.

Anchetatorii cred că atacul ar fi fost provocat de un rechin alb de aproximativ 4,5 metri lungime, însă investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.rechin

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Tot mai multe cazuri înregistrate

Australia este cunoscută pentru prezența rechinilor în apele sale, însă specialiștii consideră neobișnuit numărul mare de atacuri mortale produse într-un interval atât de scurt.

Statisticile arată că, în mod obișnuit, în Australia sunt înregistrate aproximativ trei decese provocate de rechini într-un an întreg.

Un alt atac mortal a avut local finalul lunii mai. Victima atacată de rechini a supraviețuit

Precedentul atac mortal a fost raportat pe 24 mai, când un pescar subacvatic în vârstă de 39 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un rechin-taur în apropierea Marii Bariere de Corali, în nord-estul Australiei. Victima a suferit răni severe la nivelul capului, care s-au dovedit fatale.

Cu doar câteva zile în urmă , pe 16 mai, un alt pescar subacvatic, în vârstă de 38 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac atribuit unui rechin alb de aproximativ patru metri. Incidentul s-a produs în apropierea Insulei Rottnest, la nord-vest de Albany.

Atacuri au avut loc și la începutul anului

Autoritățile australiene au raportat și alte incidente grave în ultimele luni. În ianuarie, un băiat de 12 ani a fost atacat de un rechin-taur în portul din Sydney. Copilul a fost transportat la spital cu răni severe, însă a murit câteva zile mai târziu din cauza complicațiilor provocate de atac.

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