Tatiana Kim, fondatoarea și CEO-ul gigantului rus de retail online Wildberries, a reacționat public miercuri, 31 iulie, la valul recent de atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra infrastructurii logistice a companiei.

Într-un mesaj video publicat pe canalul său oficial de Telegram, cea mai bogată femeie din Rusia a anunțat că retailerul a suferit pierderi de miliarde, dar a precizat că vânzătorii afectați nu vor fi despăgubiți, invocând clauza de forță majoră.

Declarațiile pe Telegram vin la finalul lunii iulie, marcată de o campanie susținută de lovituri asupra centrelor logistice Wildberries din întreaga Rusie. Ucraina a vizat cel puțin 12 depozite majore, cele mai recente atacuri fiind raportate în regiunile Volgograd și Tatarstan.

Conform Tatianei Kim, intensitatea atacurilor este una fără precedent, aceasta susținând că doar asupra centrului din Ekaterinburg ar fi fost lansate „peste 200 de drone” într-un singur atac.

Urmând retorica oficială a Kremlinului, Kim a catalogat campania Kievului drept un „atac terorist”.

„De aproape două săptămâni, depozitele companiei noastre sunt sub atac terorist. De ce depozitele noastre, dintre toate locurile? (...) Atacurile împotriva noastră sunt atacuri împotriva a sute de milioane de oameni din 10 țări deodată”, a declarat CEO-ul companiei.

Deși a recunoscut că antreprenorii care vând pe platforma Wildberries, inclusiv din țări partenere precum China și Kazahstan, au „suferit pierderi de miliarde”, Kim a transmis clar că gigantul de retail, care controlează aproape 50% din piața de e-commerce din Rusia, nu își va asuma responsabilitatea financiară pentru marfa distrusă.

„Atacurile constituie un caz de forță majoră. Indiferent dacă această clauză este sau nu inclusă în termenii de utilizare, aceste pierderi nu fac obiectul compensațiilor conform legii”, a explicat Kim.

În schimb, ea i-a îndemnat pe vânzătorii care și-au pierdut veniturile să aștepte „un pachet cuprinzător de măsuri de sprijin” din partea guvernului rus, menționând totodată că platforma a oferit anumite opțiuni de plată amânată și reduceri pentru cei afectați.

În timp ce Tatiana Kim susține că facilitățile companiei sunt pur civile, fiind echipate „cu toate mijloacele disponibile de protecție”, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană modernizate, oficialii de la Kiev au o cu totul altă perspectivă.

Ucraina a declarat că obiectivul campaniei împotriva Wildberries este acela de a perturba logistica militară rusă. Autoritățile ucrainene subliniază că platforma comercializează o gamă largă de articole cu „dublă utilizare”, precum veste antiglonț sau cabluri din fibră optică pentru drone, care ajung direct pe frontul din Ucraina.

Deși depozitele sunt obiective civile, furnizarea de echipamente către armata rusă și contribuția efectivă la efortul de război le pot transforma în ținte militare legitime, permițând atacuri proporționale.

După primele incendii provocate de drone, platforma Wildberries a început să ascundă deliberat anumite bunuri asociate cu războiul din rezultatele căutărilor.

Kim a respins acuzațiile privind sprijinul militar, comparând compania sa cu platformele internaționale: „Își ascund adevăratele motive acuzându-ne că am vinde bunuri militare. Dar puteți vizita orice marketplace global, Amazon sau Alibaba, ca să vedeți singuri dacă noi avem ceva ce ei nu au”.

Mesajul fondatoarei s-a încheiat cu un apel la calm către comunitatea de afaceri din Rusia: „Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta afacerile să facă față acestei situații dificile. (...) Împreună, suntem mai puternici”.