Un atac cu drone din Ucraina a produs un incendiu, vineri, la o instalație energetică și la câteva depozite de mărfuri în regiunea Volgograd din Rusia, rănind cinci persoane, a declarat guvernatorul regional, Andrei Bocearov, citat de Reuters.

Bocearov nu a oferit detalii despre instalațiile care au fost cuprinse de flăcări în urma atacului ucrainean.

Regiunea Volgograd din Rusia găzduiește o rafinărie de petrol deținută de compania Lukoil, care în prezent este în curs de a deschide o nouă firmă.

Cinci persoane au solicitat asistență medicală după atacuri, a adăugat Andrei Bocearov, într-o postare pe Telegram.

Retailerul online de top Wildberries a declarat într-un comunicat, tot pe Telegram, că unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a luat foc în urma atacului, dar a precizat că nu au existat răniți.

În regiunea vecină Rostov, din sudul Federație Ruse, o femeie a fost rănită după un atac cu drone care a avut loc în orașul Gukovo, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar, în aplicația de mesagerie Telegram.

Ucraina a intensificat recent atacurile asupra instalațiilor retaileruluionline

, pe măsură ce continuă atacurile asupra instalațiilor energetice ale Federației Ruse, care au declanșat o criză de aprovizionare în cea mai mare parte a țării.

Compania de comerț pe internet Wildberries, ale cărei depozite ale sale au fost lovite în cursul zilei de joi, a declarat anterior că a plătit o a doua tranșă de sprijin financiar către aproape 100.000 de vânzători ale căror mărfuri au fost deteriorate de atacurile ucrainene.

Ucraina, care are propriile orașe sub atac constant al Rusiei, spune că atacurile sale din interiorul țării vecine sunt „sancțiuni pe termen lung” concepute pentru a submina capacitatea de luptă a Moscovei și a o forța să pună capăt conflictului care durează de 4 ani și jumătate.