Compania farmaceutică Pfizer a anunţat joi că medicamentul său cu administrare pe cale orală Litfulo a contribuit la restabilirea culorii pielii la pacienţii cu o formă comună de vitiligo, în cadrul a două studii clinice în fază avansată, deschizând astfel calea pentru depunerea cererilor de autorizare în vederea tratării acestei afecţiuni autoimune a pielii, informează Reuters.

Grupul farmaceutic american a testat medicamentul Litfulo pe pacienţi cu vitiligo non-segmentar, cea mai frecventă formă a bolii, care provoacă pierderea pigmentului în anumite zone ale pielii.

Pfizer a precizat că ambele studii au demonstrat că un număr semnificativ mai mare de pacienţi trataţi cu acest medicament au obţinut o îmbunătăţire de cel puţin 75% a repigmentării faciale şi de cel puţin 50% a repigmentării la nivelul întregului corp după 52 de săptămâni, comparativ cu cei care au primit un placebo.

„Litfulo ar putea deveni o nouă opţiune de tratament sistemic oral pentru adulţii cu vitiligo non-segmentar (NSV), îmbunătăţind semnificativ şi, potenţial, menţinând repigmentarea facială şi a întregului corp”, a declarat Michael Vincent, directorul departamentului de cercetare pentru boli inflamatorii şi imunologie din cadrul Pfizer, într-un comunicat.

Studiile clinice, care au inclus un total de 2.174 de pacienţi trataţi cu doze de 50 mg, respectiv de 100 mg, administrate o dată pe zi, au reprezentat cele mai ample programe din fazele avansate de cercetare menite să evalueze un tratament oral pentru vitiligo non-segmentar, a precizat compania americană.

Medicamentul Litfulo acţionează prin blocarea unor proteine specifice din interiorul celulelor imunitare, cunoscute sub numele de kinaze din familiile JAK3 şi TEC, contribuind astfel la prevenirea atacului declanşat de sistemul imunitar asupra celulelor producătoare de pigment în interiorul pielii.

Litfulo este deja aprobat în mai multe ţări, inclusiv în Statele Unite, pentru tratamentul formelor severe de alopecie areata, o afecţiune autoimună care provoacă pierderea părului.

Compania Pfizer a precizat că profilul de siguranţă al medicamentului în cazul pacienţilor cu vitiligo a fost similar cu cel observat în studiile privind alopecia areata, nefiind identificate noi semnale de siguranţă.

Pfizer intenţionează să transmită aceste date autorităţilor de reglementare din domeniul sănătăţii la nivel mondial, pentru a solicita aprobarea tratamentului la adulţii cu vitiligo non-segmentar.