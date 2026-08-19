Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat miercuri că nu există în acest moment riscul ca Metrorex să fie deconectat de la alimentarea cu energie electrică, în contextul datoriilor pe care compania le are pentru energia consumată. Potrivit ministrului, Metrorex face în prezent plăți zilnice, în baza unei eșalonări, pentru reducerea sumei datorate.

„Evident că este o obligaţie ca Metrorex să plătească factura la energie electrică. Nu există în acest moment niciun risc de a deconecta metroul de la alimentarea cu energie electrică”, a declarat Radu Miruță, într-o conferință de presă organizată la sediul USR.

Ministrul a spus că a discutat despre situația datoriilor cu directorul Hidroelectrica, precum și cu reprezentanții Metrorex.

„Deja de două zile de când au avut loc aceste ultime discuții, în fiecare zi se fac plăți pentru ca suma de bani datorată, eșalonată fiind, să scadă. Este o obligație care nu este pusă în discuție, dacă plătești sau nu plătești factura de energie electrică”, a precizat Miruță.

La Metrorex se desfășoară în această perioadă o misiune de control, ministrul făcând legătura între verificări și intenția de majorare a prețului călătoriei cu metroul.

Radu Miruță a criticat posibilitatea unei creșteri cu 50% a tarifului, susținând că, înainte de majorarea costurilor suportate de călători, Metrorex trebuie să recupereze sumele pe care le are de încasat din contracte.

„La Metrorex a început această activitate când am văzut că li se cere bucureştenilor să plătească cu 50% în plus pentru că aşa ar fi vrut PSD, şi nu să recupereze contracte de 40 de milioane de euro, doar penalităţi”, a afirmat ministrul.

Miruță a susținut că Metrorex nu ar fi solicitat și nici nu ar fi facturat anumite penalități aferente unor contracte care nu au fost executate.

„Imaginaţi-vă că Metrorex solicita bani de la oameni în condiţiile care ar fi avut în vârful pixului decizia de a cere penalităţile care sunt executorii pentru nişte contracte care nu au fost realizate. Nu doar că nu au cerut aceste penalităţi, ci nici măcar nu au emis factura de penalităţi”, a spus el.

Ministrul a adăugat că nu va susține o majorare a tarifelor în condițiile în care compania nu recuperează mai întâi sumele pe care le-ar putea încasa.

Radu Miruță a vorbit și despre aprobarea, miercuri, de către Guvern, a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030.

Adoptarea documentului permite semnarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA pentru următorii cinci ani.

Ministrul a criticat faptul că strategia nu a fost aprobată mai devreme, susținând că lipsa acesteia împiedica semnarea contractului și efectuarea plăților aferente.

„Nu se putea semna acest contract de activitate înainte să se aprobe, conform legii, în Guvernul României, această strategie de dezvoltare. Această strategie de dezvoltare, dacă nu era aprobată, nu se putea semna contractul şi nu se puteau face plăţi şi nu se puteau plăti salarii”, a explicat ministrul.

El a reproșat foștilor responsabili de la Ministerul Transporturilor că nu au pregătit documentul înainte de începutul anului.

„De ce s-a ajuns în luna august? Este pentru că cine a fost la Ministerul Transporturilor a uitat că în 2026, anul nu începe în luna august, începe la 1 ianuarie 2026”, a declarat Miruță.