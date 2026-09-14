Bugetul Metrorex a fost refăcut. Ce se întâmplă cu pierderile companiei

Salariile angajaților Metrorex au fost virate luni, după ce bugetul companiei a fost refăcut și aprobat de Guvern la finalul săptămânii trecute. Noua variantă reduce pierderile companiei cu 100 de milioane de lei, fără majorarea tarifului pentru călătoriile cu metroul, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Sindicaliștii de la metrou reclamau săptămâna trecută lipsa fondurilor pentru plata salariilor și avertizau că exista riscul ca garniturile să nu mai circule.

Radu Miruță a anunțat luni seară că banii au intrat pe cardurile angajaților Metrorex și că nu a acceptat forma inițială a bugetului.

”Au intrat banii de salarii pe cardurile colegilor angajaţi la Metrorex. Fără să accept un buget care, implicit, să aprobe creşterea pierderilor. Fără să accept creşterea tarifului la tichetul de călătorie. Fără să cedez la şantajul emoţional că, dacă nu aprob forma dorită, se va opri metroul şi «voi vedea eu»”, a scris, luni seară, pe Facebok, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Ministrul interimar a spus că bugetul a fost retrimis de mai multe ori și că forma revenită era aproape identică de fiecare dată.

”N-a rămas aşa. Pe principiul: o să rămână oamenii fără salarii, se va opri metroul şi, în cele din urmă, îmi vor întoarce mâna la spate ca să accept orice. N-am acceptat. Şi nu voi accepta niciodată ca, pe spatele oamenilor, unii să-şi facă jocurile. Ca din banii oamenilor unii să-şi umple cutiile de pantofi sau să zboare cu jetul privat”.

Noua formă a bugetului a fost acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute și reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei.

”A fost aprobată de Guvern vineri, iar astăzi s-au plătit salariile. Varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare decât cea de anul trecut. Am refuzat-o”, a adăugat Miruţă.

Ministrul interimar a afirmat că Metrorex are încă sume importante de recuperat și mai multe surse din care ar putea obține venituri suplimentare. Printre acestea se numără penalități executorii, contracte de publicitate, închirierea unor spații comerciale, parcări și clădiri.

”Doar din simpla încasare a penalităţilor executorii există sume importante de recuperat. Există, de asemenea, o oportunitate enormă de a aduce venituri din contracte competitive de publicitate, din închirierea decentă a unor spaţii comerciale în zone care nu încurcă fluxul de pasageri şi după un plan civilizat de amplasament, din parcări şi din clădiri date pe ochi frumoşi”.

Radu Miruță a spus că o parte dintre aceste probleme au fost identificate de Corpul de control trimis la Metrorex și apar în raportul întocmit în urma verificărilor. Ministrul interimar a respins varianta în care creșterea prețului călătoriei ar fi folosită ca primă soluție pentru problemele financiare ale companiei.

”Nu pot accepta ca toate acestea să fie trecute la „şi altele”, iar soluţia să fie, de fiecare dată, să creştem preţul călătoriei pentru oameni. Mai întâi trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulţi bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e”, a mai transmis Miruţă.

Acesta a vorbit și despre procedura privind schimbarea conducerii companiei, despre care a spus că necesită parcurgerea mai multor etape.

”Şi-au făcut legea astfel încât asta să ia un pic timp. Altfel, fără toate etapele derulate, riscăm ca tot din bani publici să fie plătite despăgubiri pe contractele făcute de băieţii care ştiu doar să trăiască din banii publici, nu să-i protejeze şi să-i cheltuiască cu cap in interesul cetăţeanului”.

Sindicaliștii de la metrou avertizaseră săptămâna trecută că lipsa banilor pentru salarii putea pune în pericol inclusiv circulația trenurilor.