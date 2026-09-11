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Reguli noi pentru navigatorii români. Schimbarea anunțată de Radu Miruță

Reguli noi pentru navigatorii români. Schimbarea anunțată de Radu MiruțăNavigatori. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Navigatorii români ar urma să aibă nevoie de numai 12 luni de serviciu pe mare, în loc de 24, pentru accesul la brevetul de ofițer punte secund și ofițer mecanic secund. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri că a semnat ordinul care modifică această condiție, documentul fiind pus în transparență decizională.

Măsura urmărește alinierea cerințelor aplicate navigatorilor români la standardele internaționale STCW și la cadrul european. Până acum, perioada minimă cerută în România era mai mare decât cea prevăzută de standardele internaționale.

„Am pregătit ordinul de ministru care corectează asta, e gata și astăzi a fost pus în transparență decizională”, a transmis Radu Miruță, vineri, într-o postare pe Facebook.

Reguli noi pentru navigatorii români. Schimbarea anunțată de Radu Miruță

Radu Miruță a explicat că modificarea elimină o condiție suplimentară care îi plasa pe navigatorii români într-o poziție mai dificilă față de colegii lor din alte state.

„Reducem de la 24 la 12 luni perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer punte secund și ofițer mecanic secund, în concordanță cu standardele internaționale STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers -n.r.) și cu cadrul european aplicabil”, a precizat Miruță.

Ministrul interimar a spus că reducerea perioadei necesare pentru accesul la aceste brevete nu înseamnă și relaxarea criteriilor profesionale.

„Nu reducem standardele de competență, ci eliminăm o condiție suplimentară care îi ținea pe navigatorii români mai mult timp departe de funcțiile de management”, a precizat el.

Radu Miruță

Radu Miruță. Sursă foto: Facebook

Schimbarea a pornit de la mesajul unui ofițer

Potrivit lui Radu Miruță, situația i-a fost semnalată în urmă cu câteva săptămâni de un ofițer, care i-a trimis un mesaj și i-a atras atenția asupra diferenței dintre condițiile impuse navigatorilor români și standardele internaționale. Ministrul spune că a verificat informațiile și a început demersurile pentru modificarea regulilor.

„Am citit, am verificat și da, avea dreptate. Așa că am început să corectez. Azi e gata”, a scris ministrul.

Radu Miruță susține că reglementarea de până acum îi dezavantaja pe navigatorii români și le afecta competitivitatea profesională.

„Navigatorii români aveau condiții mai grele decât standardele internaționale, ceea ce îi făcea necompetitivi”, a afirmat Miruță.

Radu Miruță: „Se poate!”

Ministrul interimar al Apărării i-a mulțumit ofițerului care i-a semnalat problema, dar și reprezentanților Ministerului Transporturilor care au lucrat la modificarea ordinului.

El l-a menționat și pe deputatul Stelian Ion, despre care a spus că a analizat variante pentru schimbarea regulilor în discuțiile purtate cu navigatorii din Constanța.

„Se poate! Uneori, o schimbare începe cu un mesaj primit de la un om care are o problemă și curajul să o spună”, a transmis Radu Miruță.

Ordinul care reduce de la 24 la 12 luni perioada minimă de serviciu pe mare a fost pus în transparență decizională, iar modificarea vizează accesul la brevetele de ofițer punte secund și ofițer mecanic secund.

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