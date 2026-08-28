Radu Miruță, dispreț total pentru cererile rezerviștilor din sistemul pensiilor militare

O delegație a rezerviștilor militari s-a întâlnit pe 24 august 2026 cu ministrul Apărării, Radu Miruță, pentru a discuta despre inechitățile din sistemul pensiilor militare.

Reprezentanții pensionarilor militari afirmă că întâlnirea a devenit tensionată după ce ministrul le-ar fi cerut în mod repetat să indice sursele de finanțare pentru fiecare măsură propusă.

O atitudine absurdă și disprețuitoare, întrucât nu este treaba celor care au ieșit din sistem să găsească bani pentru drepturile lor.

Întâlnirea a avut loc luni, 24 august, de la ora 10:00, la sediul Ministerului Apărării Naționale, potrivit unei informări transmise conducerilor organizațiilor de rezerviști.

Delegația Forumului Structurilor Asociative din Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, FORUMUL SAOPSN, a fost formată din generalul-maior în retragere Constantin Năstase, colonelul în retragere Marian Tudor și locotenent-colonelul în rezervă Dragoș Icleanu.

Din partea Ministerului Apărării au participat ministrul Radu Miruță, generalul-maior Valeriu Roșu, generalul de brigadă Adrian Ivan și alți trei ofițeri, conform relatării delegației.

Potrivit isursei citate, generalul Constantin Năstase îi trimisese anterior ministrului Apărării trei scrisori prin care solicita primirea unei delegații a rezerviștilor.

Confirmarea audienței ar fi venit vineri, 21 august, când cabinetul ministrului a comunicat că trei reprezentanți ai FORUMULUI pot participa la întâlnirea programată pentru luni.

La începutul discuțiilor, Radu Miruță le-ar fi transmis participanților că este familiarizat cu situația rezerviștilor, dar că așteaptă propuneri concrete, însoțite de identificarea surselor de finanțare.

„Soluții, nu discuții” ar fi fost solicitarea repetată a ministrului, potrivit relatării reprezentanților FORUMULUI.

Aceștia susțin că nu puteau prezenta calcule bugetare complete deoarece nu au acces la bazele de date și la informațiile financiare gestionate de minister. Insistența ministrului ar fi provocat „o stare de disconfort accentuat” și ar fi dus, pe alocuri, la schimburi de replici tensionate. MApN nu a prezentat, până la momentul redactării, o versiune publică detaliată a discuțiilor.

Generalul Constantin Năstase a prezentat patru solicitări considerate urgente de organizațiile reprezentate în FORUMUL SAOPSN.

Prima vizează adoptarea unui act normativ prin care valoarea actualizată a soldei de grad, prevăzută de articolul XI din OUG nr. 26/2024, să fie introdusă și în baza de calcul a pensiilor militare.

OUG nr. 26/2024, adoptată la 21 martie 2024, a modificat nivelurile unor drepturi salariale acordate personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Rezerviștii solicită ca modificarea soldei de grad să producă efecte și asupra pensiilor aflate în plată.

A doua solicitare privește restituirea sumelor reținute prin mecanismul de impozitare progresivă a pensiilor de serviciu.

Curtea Constituțională a stabilit, prin Decizia nr. 724 din 19 decembrie 2024, că dispozițiile articolului 101 din Codul fiscal privind impozitarea progresivă a pensiilor sunt neconstituționale. CCR a arătat și că repararea prejudiciului patrimonial trebuie realizată din oficiu, începând de la 1 ianuarie 2024. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial la 31 ianuarie 2025. Textul Deciziei CCR nr. 724/2024

Informarea rezerviștilor menționează greșit anul 2023 pentru această decizie. Data corectă este 19 decembrie 2024.

A treia solicitare este eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate – CASS – reținute din pensiile rezerviștilor. Reprezentanții FORUMULUI și-au fundamentat cererea și pe articolul 9 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

A patra propunere vizează modificarea articolului 78 alineatul 5 din Codul fiscal, astfel încât și veniturile din pensii să poată fi luate în considerare la completarea Formularului 230, prin care contribuabilii pot direcționa până la 3,5% din impozitul anual către organizații nonprofit sau unități de cult.

În forma aplicabilă în 2026, informarea publicată de ANAF se referă la persoanele care au realizat venituri din salarii și venituri asimilate salariilor. Precizările ANAF despre Formularul 230

La fiecare solicitare, Radu Miruță s-ar fi consultat cu generalul de brigadă Adrian Ivan, reprezentant al Direcției Generale Financiar-Contabile. Acesta ar fi furnizat estimări privind costurile măsurilor propuse, considerate de conducerea ministerului drept un efort bugetar important.

Generalul (r) Constantin Năstase a susținut, în schimb, că sursele necesare ar putea fi identificate în interiorul bugetului deja aprobat și i-ar fi indicat ministrului mai multe variante.

Nu a fost anunțat însă un proiect concret, un calendar sau un impact bugetar pentru o asemenea măsură.

Ministrul le-ar fi transmis rezerviștilor că nu poate soluționa direct revendicările care intră în competența Parlamentului, a Guvernului sau a altor autorități.

Radu Miruță ar fi insistat că fondurile alocate MApN trebuie folosite prioritar pentru înzestrarea Armatei, în condițiile în care, în opinia sa, modernizarea tehnicii militare a fost neglijată în ultimii 30 de ani.

Ministrul ar mai fi reproșat organizațiilor că adoptă o atitudine „sindicală” atunci când formulează revendicări fără să indice și resursele financiare necesare.

Conform informării semnate de Dragoș Icleanu, Miruță ar fi asociat această atitudine și cu apropierea unor asociații de partidele politice „pe care le-ați aplaudat și ați fost de acord cu ele”.

Reprezentanții FORUMULUI au considerat reproșurile incorecte și au răspuns „prompt, tăios și uneori dur”.

Din informarea transmisă organizațiilor de rezerviști nu rezultă că MApN și delegația FORUMULUI au ajuns la un acord privind vreuna dintre cele patru solicitări.

Principala divergență a rămas identificarea surselor de finanțare: ministrul a cerut ca fiecare revendicare să fie însoțită de un calcul și de o resursă bugetară, în timp ce rezerviștii au susținut că asemenea date sunt deținute exclusiv de instituțiile statului.