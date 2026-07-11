Pensionarii militari au deschis un proces împotriva Guvernului Bolojan și cer recuperarea sumelor reținute pentru contribuția la sănătate (CASS). Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM) a acționat în instanță casele sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Potrivit datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, dosarul are ca obiect „pretenții CASS”.

Președintele LADPM, col. (r) Petrică Dima, susține că aproximativ 2.000 de persoane s-au alăturat demersului juridic prin care contestă reținerea contribuției pentru sănătate aplicată pensiilor care depășesc pragul de 3.000 de lei.

„Cred că în jur de 2.000 de persoane sunt părți vătămate în proces. S-au constituit părți vătămate în acest dosar împotriva caselor sectoriale, a Guvernului, a ministerului”, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, Petrică Dima.

Reprezentanții pensionarilor militari susțin că măsura este una nejustificată și încearcă să obțină în instanță restituirea banilor reținuți.

Liderul LADPM afirmă că există argumente juridice prin care pensionarii militari speră să obțină câștig de cauză.

„Încercăm să obținem în instanță recuperarea sumelor. Reținerea este ilegală și abuzivă, și neconstituțională.

Avem un probatoriu puternic, în care există decizii ale Curții Constituționale, prin care au declarat, prin 2022, 2023, ca neconstituțională această reținere a CASS-ului, pentru sumele ce depășesc sumele de 3.000 de lei”, a declarat acesta.

Statul, acuzat că nu și-a respectat angajamentele față de această categorie de pensionari

Petrică Dima acuză statul că nu și-a respectat angajamentele față de militarii trecuți în rezervă și susține că aceștia sunt afectați de deciziile luate la nivel guvernamental.

„Este un abuz cras împotriva militarilor în rezervă făcut de stat. Casele de pensii sectoriale execută ce primesc de la Guvern și de la Parlament.

Nu forțează nimeni statul să abuzeze militarii în rezervă și în retragere. Noi ne-am îndeplinit până la capăt obligațiile, conform jurământului militar, iar statul ne-a mințit.

Noi am crezut că, atunci când vom ieși la pensie, vom fi respectați și nu jefuiți, umiliți, îngenuncheați și batjocoriți. E umilitor pentru rezerviștii militari și pensionarii de toate categoriile”, a afirmat președintele LADPM.

Liderul organizației a criticat și situațiile în care pensionarilor militari li s-ar cere returnarea unor sume acordate greșit de instituții.

„Am înțeles că acum vor să recupereze sumele de bani care au fost date greșit cadrelor în rezervă, date din eroarea lor, și nu din greșeala militarului rezervist. Ca la noi, la nimeni!

Pentru civili s-a dat o ordonanță de guvern prin care sunt absolviți de această obligație de a returna banii acordați în mod eronat, din cauza unor funcționari ai statului.

Iar pe militari îi abuzează în continuare. Militarii nu au greșit cu nimic și-au executat jurământul până la capăt. Murim 600, 700 de pensionari militari pe lună. În scurt timp, vor scăpa de cei care au făcut aceste contestații în instanță, pentru că vor muri”, a mai spus Petrică Dima.