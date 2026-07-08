Pensia se schimbă din august 2026. Cine este vizat de noile reguli

Pensia se schimbă din august 2026. Femeile care ies la pensie pentru limită de vârstă începând din august 2026 vor avea, în anumite cazuri, un stagiu complet de cotizare contributiv mai mare decât cel aplicat în luna iulie. Modificarea este prevăzută de calendarul din Legea nr. 360/2023 și îi vizează doar pe cei pentru care Anexa nr. 5 stabilește noile condiții, în funcție de luna și anul nașterii.

Începând cu luna august 2026, femeile care îndeplinesc condițiile pentru pensionarea la limită de vârstă trebuie să aibă, în anumite situații, un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 6 luni, cu o lună mai mare decât cel aplicat în iulie.

Modificarea face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați, proces care se va încheia în anul 2035.

Noile prevederi nu se aplică însă tuturor femeilor, deoarece atât stagiul complet de cotizare, cât și vârsta standard de pensionare sunt stabilite individual, în funcție de luna și anul nașterii.

Anexa nr. 5 din Legea nr. 360/2023 stabilește, pentru fiecare generație, vârsta standard de pensionare, luna în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă și stagiul complet de cotizare contributiv necesar.

În luna iulie 2026, femeile născute în decembrie 1963 se pot pensiona la vârsta standard de 62 de ani și 7 luni, dacă au realizat un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni. Din august 2026, stagiul complet de cotizare contributiv crește la 33 de ani și 6 luni pentru femeile născute în ianuarie și februarie 1964. Pentru acestea, vârsta standard de pensionare rămâne 62 de ani și 7 luni. Aceleași condiții sunt prevăzute și pentru luna septembrie 2026.

Calendarul continuă și în lunile următoare. În octombrie și noiembrie 2026, femeile născute în martie și aprilie 1964 vor avea nevoie de un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 7 luni, iar vârsta standard de pensionare va rămâne 62 de ani și 7 luni.

Începând din ianuarie 2027, pentru femeile născute în mai 1964, vârsta standard de pensionare crește la 62 de ani și 8 luni, iar stagiul complet de cotizare contributiv ajunge la 33 de ani și 8 luni.

Majorarea stagiului complet de cotizare din august 2026 nu înseamnă că toate femeile vor avea nevoie de aceeași perioadă de contribuție pentru a ieși la pensie.

„Prin această majorarea aplicabilă din luna august 2026 nu înseamnă că se modifică stagiul complet de cotizare pentru toate femeile. Condițiile de pensionare pentru limită de vârstă sunt stabilite individual, în funcție de luna și anul nașterii, potrivit Anexei nr. 5 din Legea nr. 360/2023. Astfel, începând din august 2026, stagiul complet de cotizare contributiv este de 33 de ani și 6 luni pentru femeile cărora calendarul de eșalonare le stabilește acest prag, respectiv cele născute în ianuarie și februarie 1964 și ulterior, conform anexei. Apoi, acesta crește eșalonat, în funcție de data nașterii.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa de Pensii a Municipiului București.

Pentru femeile născute înainte de această perioadă rămân valabile stagiile complete de cotizare prevăzute de lege pentru generația din care fac parte.

Majorarea stagiului complet de cotizare contributiv face parte din calendarul prevăzut de Legea nr. 360/2023, prin care condițiile de pensionare pentru femei sunt armonizate treptat cu cele aplicabile bărbaților.

Procesul se desfășoară etapizat până în anul 2035, când vârsta standard de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani. Din acest motiv, modificările nu se aplică simultan tuturor femeilor. Luna și anul nașterii stabilesc atât momentul în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă, cât și stagiul complet de cotizare contributiv necesar.

Astfel, două persoane care îndeplinesc condițiile de pensionare la un interval de doar câteva luni pot avea cerințe diferite privind stagiul complet de cotizare sau vârsta standard de pensionare.

Anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023 reprezintă documentul de referință pentru stabilirea condițiilor de pensionare.

Tabelul cuprinde vârsta standard de pensionare, luna și anul în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă, precum și stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv, în funcție de data nașterii.