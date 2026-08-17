Anii lucrați în străinătate pot conta la pensie. Cum se adună perioadele de contribuție și cine îți plătește banii

Dacă ai lucrat în mai multe țări, perioadele în care ai fost asigurat pot fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, iar la pensionare poți ajunge să primești plăți de la mai multe state, potrivit legislației Uniunii Europene.

În Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, cât și în unele state din Uniunea Europeană există reguli care coordonează sistemele de securitate socială și protejează drepturile persoanelor care au muncit peste graniță.

O carieră internațională nu înseamnă însă că vei primi o singură „pensie europeană”. Fiecare stat în care ai fost asigurat poate calcula și plăti partea de pensie care îi revine, în funcție de perioadele lucrate și de propriile reguli.

Una dintre cele mai importante reguli este totalizarea perioadelor de asigurare. Dacă într-o țară nu ai acumulat suficient timp pentru a îndeplini condițiile minime de pensionare, perioadele în care ai fost asigurat în alte state participante pot fi luate în considerare.

Astfel, anii de contribuție realizați în România pot conta, în anumite situații, atunci când autoritățile dintr-un alt stat stabilesc dacă îndeplinești condițiile pentru pensie.

Important este că această regulă nu transformă perioadele lucrate într-o singură contribuție. Fiecare stat își păstrează propriul sistem și calculează partea de pensie pe care trebuie să o plătească.

O persoană care a lucrat succesiv în mai multe țări poate ajunge să primească mai multe pensii.

De exemplu, dacă cineva a acumulat perioade de asigurare în trei state, fiecare dintre acestea poate calcula drepturile aferente perioadei în care persoana a fost asigurată acolo. Comisia Europeană explică faptul că, în asemenea situații, beneficiarul poate primi plăți de la fiecare dintre statele competente.

Prin urmare, este important să fie păstrat istoricul perioadelor de muncă și al contribuțiilor achitate în fiecare țară.

Valoarea pensiei nu este stabilită printr-un calcul unic pentru toate țările în care ai lucrat.

Autoritățile verifică perioadele de asigurare și aplică regulile naționale și europene relevante. În funcție de situație, pensia poate fi calculată atât potrivit legislației naționale, cât și prin metoda proporțională prevăzută de regulile de coordonare.

În final, statul respectiv plătește partea corespunzătoare perioadei în care ai fost asigurat în sistemul său.

Există și situații în care o persoană a lucrat mai puțin de un an într-o anumită țară.

În anumite condiții, statul respectiv nu acordă o pensie separată pentru o perioadă atât de scurtă. Totuși, lunile de asigurare nu sunt neapărat pierdute. Ele pot fi luate în calcul de celelalte state în care persoana a lucrat.

Regulile exacte depind de legislația aplicabilă și de perioadele de asigurare acumulate în celelalte țări.

Un alt aspect important este vârsta la care începe plata pensiei.

Fiecare stat are propriile reguli privind vârsta standard de pensionare. Prin urmare, dacă ai lucrat în mai multe țări, este posibil ca dreptul la pensie să înceapă la date diferite.

Comisia Europeană oferă ca exemplu situația unei persoane care poate deveni eligibilă pentru pensia dintr-un stat la 62 de ani, în timp ce pentru partea de pensie dintr-o altă țară trebuie să aștepte până la 67 de ani.

Așadar, pensionarea dintr-un sistem nu înseamnă automat că toate celelalte pensii vor începe în aceeași zi.

Persoanele care au lucrat în mai multe state europene nu trebuie, de regulă, să depună separat câte o cerere la fiecare autoritate.

Cererea de pensionare se depune, în mod obișnuit, în țara în care locuiești. Dacă nu ai lucrat în țara de reședință, cererea poate fi depusă în statul în care ai lucrat ultima dată.

Instituția care primește cererea va transmite informațiile către autoritățile competente din celelalte state implicate.

Comisia Europeană recomandă începerea demersurilor cu cel puțin șase luni înainte de data la care dorești să te pensionezi, deoarece dosarele care implică mai multe țări pot necesita timp pentru verificarea perioadelor de asigurare.

Contractele de muncă, documentele privind contribuțiile, adeverințele și deciziile emise de autoritățile din țările în care ai lucrat pot fi importante atunci când este verificat istoricul profesional.

Instituțiile de securitate socială schimbă informații între ele, însă este recomandat ca viitorul pensionar să își verifice din timp perioadele de asigurare.

Orice eroare privind o perioadă de muncă poate necesita verificări suplimentare și poate întârzia soluționarea dosarului.

Faptul că lucrezi în mai multe țări nu înseamnă că poți alege pur și simplu sistemul național în care vrei să plătești contribuțiile.

Regulile depind de situația profesională, de țările în care desfășori activitatea și de locul în care ai reședința. Există reguli speciale pentru persoanele detașate, lucrătorii transfrontalieri și cei care desfășoară simultan activități în mai multe state.

În cazul unei persoane care lucrează într-o singură țară, regula generală este că aceasta intră sub incidența sistemului de securitate socială al statului respectiv.

O carieră internațională poate însemna și acumularea unor drepturi în scheme de pensii ocupaționale sau suplimentare.

Acestea nu trebuie confundate cu pensia publică. Regulile europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială se aplică în principal pensiilor publice, în timp ce pensiile suplimentare și ocupaționale pot avea propriile mecanisme.

Cei care au schimbat mai mulți angajatori sau au lucrat în mai multe state ar trebui să verifice separat dacă au acumulat astfel de drepturi.

Mutarea într-un alt stat după pensionare nu duce automat la pierderea drepturilor acumulate.

Regulile europene permit, în anumite condiții, plata pensiilor către beneficiarii care locuiesc într-o altă țară decât cea în care au fost asigurați.

Este însă important ca autoritățile competente să fie informate despre schimbarea domiciliului și să fie respectate procedurile administrative aplicabile.

Persoanele care au lucrat în mai multe țări ar trebui să își verifice din timp perioadele de asigurare, contribuțiile, vârsta de pensionare din fiecare stat și condițiile necesare pentru deschiderea dreptului la pensie.

De asemenea, trebuie clarificat dacă există perioade foarte scurte de muncă, perioade care lipsesc din evidențe sau drepturi acumulate prin scheme de pensii ocupaționale.

Cu cât verificarea începe mai devreme, cu atât există mai mult timp pentru corectarea eventualelor neconcordanțe între evidențele instituțiilor.