Brexit revine în prim-plan. Premierul britanic evită să excludă revenirea în UE

Premierul britanic Andy Burnham nu a exclus posibilitatea ca revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană să ajungă în viitorul program electoral al Partidului Laburist. Șeful Guvernului de la Londra a declarat însă că prioritatea imediată este refacerea relației cu Bruxelles-ul după Brexit și obținerea unor legături comerciale mai strânse cu statele membre, potrivit The Guardian.

Burnham urmează să aibă marți prima sa întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un moment în care negocierile pentru resetarea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană întâmpină noi dificultăți.

Miniștri britanici și-au exprimat în privat îngrijorarea că procesul de apropiere de UE a pierdut din ritm după schimbarea premierului. Un nou summit Regatul Unit-UE ar putea fi amânat dacă Bruxelles-ul nu acceptă să discute și viitoarea legislație „Made in Europe”, care poate afecta accesul companiilor britanice la anumite sectoare ale pieței europene.

Andy Burnham a spus că, pentru moment, va respecta liniile stabilite anterior de Keir Starmer privind relația cu Uniunea Europeană. Premierul se confruntă însă cu presiuni din partea unor parlamentari laburiști care s-au opus Brexitului și care cer o schimbare de strategie.

Întrebat de reporteri, în timpul zborului către New York pentru Adunarea Generală a ONU, dacă poate exclude revenirea asupra Brexitului din următorul program electoral al Partidului Laburist, Burnham a evitat să închidă această posibilitate.

„În acest moment, ne concentrăm pe un summit Regatul Unit-UE, care sperăm să aibă loc la sfârșitul acestui an”. Premierul a declarat că obiectivul său imediat este continuarea procesului început de fostul șef al Guvernului. „Prioritatea mea imediată este să continui munca bună depusă de Keir în reconstrucția podurilor. Pentru că acele poduri au fost rupte la începutul acestui deceniu. Iar Keir a făcut o treabă bună în restabilirea acestei relații”, a declarat premierul briatnic.

Burnham a legat apropierea de UE și de obiectivul stimulării economiei britanice.

„Ceea ce trebuie să facem acum este să trecem la nivelul următor în ceea ce privește ajungerea la un acord practic care va stimula și mai mult economia britanică. Iar aceste chestiuni reprezintă substanța summitului, alături de solicitările UE privind mobilitatea tinerilor”, a mai spus el.

Unul dintre subiectele care complică în prezent relația post-Brexit este viitoarea legislație europeană „Made in Europe”.

Măsurile sunt concepute pentru a reduce dependența industriei europene de produsele și componentele provenite din China, însă Londra se teme că acestea ar putea afecta și companiile britanice și lanțurile de aprovizionare construite între Regatul Unit și statele UE.

Burnham a declarat că intenționează să discute aceste îngrijorări „într-un spirit constructiv” cu Ursula von der Leyen. În privința unei eventuale reîntoarceri a Regatului Unit în Uniunea Europeană, premierul a separat această discuție de negocierile aflate acum pe masa Londrei și Bruxelles-ului.

„Celelalte probleme de discutat, sunt pentru altă dată”, a spus el despre reîntoarcerea în blocul comunitar.

Guvernul britanic încearcă să obțină un statut favorabil pentru companiile din Regatul Unit în cadrul regulilor „Made in Europe”, argumentând că economiile și industriile britanică și europeană rămân strâns legate.

Mai multe state membre susțin includerea Regatului Unit în acest mecanism, deși nu există deocamdată consens la nivelul Uniunii Europene. Germania, Polonia, Italia și Țările de Jos se numără printre țările favorabile, în timp ce poziția Franței este mai rezervată.

Disputa apare în timp ce Londra încearcă să avanseze negocierile pentru resetarea relației cu UE după Brexit, inclusiv în domeniul comerțului și al mobilității tinerilor.

Pentru moment, Burnham pune accentul pe obținerea unor acorduri concrete cu Bruxelles-ul, fără să excludă însă ca relația pe termen lung dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană să revină în dezbaterea electorală.