Cât valorează chipul tău pentru inteligența artificială

Oamenii din China își pot licenția imaginea pentru a fi folosită de creatorii de conținut generat cu inteligența artificială, prin intermediul unor platforme care stabilesc inclusiv unde și pentru cât timp poate apărea chipul lor. Tarifele pornesc de la aproximativ 7 dolari și pot ajunge la 15.000 de dolari, iar fețele sunt folosite în clipuri scurte, reclame, filme sau jocuri, reltează South China Morning Post.

Un număr tot mai mare de platforme digitale din China pune în legătură persoane obișnuite cu producătorii de conținut AI. Utilizatorii își pot transforma astfel chipul într-un „actor digital” și pot primi bani pentru fiecare tip de utilizare autorizată.

Tranzacțiile de acest tip nu mai sunt limitate la industria de film și televiziune. Potrivit National Business Daily, de la începutul lunii aprilie, vânzările private de drepturi asupra chipurilor, care aveau loc anterior în grupuri de chat din industrie, au început să se mute pe platforme publice.

Un angajat al unei bănci a reușit să câștige aproape 2.500 de yuani, echivalentul a aproximativ 370 de dolari, în numai trei zile. O companie de publicitate i-a cumpărat dreptul de utilizare a portretului de șapte ori.

Una dintre platformele importante de pe această piață este Yuanxiang Xinsheng, cu sediul în Shenzhen și lansată în luna mai.

Utilizatorii își pot crea acolo „profiluri de actori digitali”, însă înainte trebuie să parcurgă procesul de înregistrare și verificare a identității. Persoanele care își oferă imaginea pot stabili durata în care aceasta poate fi utilizată, tipurile de conținut pe care le interzic și drepturile privind eventualele adaptări ulterioare.

Tarifele pentru autorizare variază între 50 de yuani, aproximativ 7 dolari, și 99.999 de yuani, echivalentul a aproximativ 15.000 de dolari.

Utilizatorii pot impune și limite clare privind modul în care va fi folosită imaginea lor.

Un bărbat de 34 de ani, pe nume Chen, cere 99 de yuani, aproximativ 15 dolari, pentru o singură utilizare a feței sale. El permite ca imaginea sa să apară în producții romantice și cu tematică familială, dar exclude conținutul horror și materialele sexuale explicite.

O altă platformă, Xinzhua, lansată în Chengdu în aprilie, are aproximativ 370 de profiluri de actori digitali. Tarifele sunt cuprinse între 500 de yuani, aproximativ 75 de dolari, și 6.000 de yuani, echivalentul a circa 900 de dolari.

Licențele sunt împărțite în funcție de modul în care urmează să fie utilizată imaginea, printre variante aflându-se reclamele de televiziune, modellingul, filmele, animațiile și jocurile.

Cel mai utilizat profil de actor digital de pe Xinzhua îi aparține unei femei pe nume Lin.

Cele patru variante de autorizare pe care aceasta le pune la dispoziție costă câte 500 de yuani, aproximativ 75 de dolari. Profilul permite folosirea imaginii sale pentru personaje negative, roluri care presupun ținute revelatoare, identități străine sau scene în care personajul moare.

Creatorii de conținut pot căuta fețele disponibile pe platformă folosind mai multe criterii, printre care sexul, vârsta, stilul și genul producției.

Există inclusiv o categorie destinată copiilor, deși până în prezent nu au fost încărcate profiluri de minori.

Apariția acestei noi piețe a provocat și discuții în industria producției video. În timp ce unii regizori consideră că utilizarea unei persoane reale are sens mai ales în cazul celebrităților, datorită notorietății lor, alții atrag atenția că tehnologia poate crea de la zero chipuri ale unor persoane obișnuite.

„Pentru majoritatea proiectelor, nu este nevoie de chipuri reale, deoarece tehnologia AI poate crea orice înfățișare dorită”, a declarat un specialist din industria producției video.

Dezvoltarea platformelor pe care oamenii își pot licenția imaginea aduce în discuție și problema confidențialității datelor și a drepturilor asupra propriei imagini, într-un moment în care conținutul realizat cu ajutorul inteligenței artificiale este folosit în tot mai multe tipuri de producții.

Oamenii din China își pot licenția imaginea pentru a fi folosită de creatorii de conținut generat cu inteligență artificială, prin intermediul unor platforme care stabilesc inclusiv unde și pentru cât timp poate apărea chipul lor. Tarifele pornesc de la aproximativ 7 dolari și pot ajunge la 15.000 de dolari, iar fețele sunt folosite în clipuri scurte, reclame, filme sau jocuri. Un număr tot mai mare de platforme digitale din China pune în legătură persoane obișnuite cu producătorii de conținut AI. Utilizatorii își pot transforma astfel chipul într-un „actor digital” și pot primi bani pentru fiecare tip de utilizare autorizată.

Tranzacțiile de acest tip nu mai sunt limitate la industria de film și televiziune. Potrivit National Business Daily, de la începutul lunii aprilie, vânzările private de drepturi asupra chipurilor, care aveau loc anterior în grupuri de chat din industrie, au început să se mute pe platforme publice.

Un angajat al unei bănci a reușit să câștige aproape 2.500 de yuani, echivalentul a aproximativ 370 de dolari, în numai trei zile. O companie de publicitate i-a cumpărat dreptul de utilizare a portretului de șapte ori.

Una dintre platformele importante de pe această piață este Yuanxiang Xinsheng, cu sediul în Shenzhen și lansată în luna mai.

Utilizatorii își pot crea acolo „profiluri de actori digitali”, însă înainte trebuie să parcurgă procesul de înregistrare și verificare a identității. Persoanele care își oferă imaginea pot stabili durata în care aceasta poate fi utilizată, tipurile de conținut pe care le interzic și drepturile privind eventualele adaptări ulterioare.

Tarifele pentru autorizare variază între 50 de yuani, aproximativ 7 dolari, și 99.999 de yuani, echivalentul a aproximativ 15.000 de dolari.

Utilizatorii pot impune și limite clare privind modul în care va fi folosită imaginea lor.

Un bărbat de 34 de ani, pe nume Chen, cere 99 de yuani, aproximativ 15 dolari, pentru o singură utilizare a feței sale. El permite ca imaginea sa să apară în producții romantice și cu tematică familială, dar exclude conținutul horror și materialele sexuale explicite.

O altă platformă, Xinzhua, lansată în Chengdu în aprilie, are aproximativ 370 de profiluri de actori digitali. Tarifele sunt cuprinse între 500 de yuani, aproximativ 75 de dolari, și 6.000 de yuani, echivalentul a circa 900 de dolari.

Licențele sunt împărțite în funcție de modul în care urmează să fie utilizată imaginea, printre variante aflându-se reclamele de televiziune, modellingul, filmele, animațiile și jocurile.

Cel mai utilizat profil de actor digital de pe Xinzhua îi aparține unei femei pe nume Lin.

Cele patru variante de autorizare pe care aceasta le pune la dispoziție costă câte 500 de yuani, aproximativ 75 de dolari. Profilul permite folosirea imaginii sale pentru personaje negative, roluri care presupun ținute revelatoare, identități străine sau scene în care personajul moare.

Creatorii de conținut pot căuta fețele disponibile pe platformă folosind mai multe criterii, printre care sexul, vârsta, stilul și genul producției.

Există inclusiv o categorie destinată copiilor, deși până în prezent nu au fost încărcate profiluri de minori.

Apariția acestei noi piețe a provocat și discuții în industria producției video. În timp ce unii regizori consideră că utilizarea unei persoane reale are sens mai ales în cazul celebrităților, datorită notorietății lor, alții atrag atenția că tehnologia poate crea de la zero chipuri ale unor persoane obișnuite.

„Pentru majoritatea proiectelor, nu este nevoie de chipuri reale, deoarece tehnologia AI poate crea orice înfățișare dorită”, a declarat un specialist din industria producției video.

Dezvoltarea platformelor pe care oamenii își pot licenția imaginea aduce în discuție și problema confidențialității datelor și a drepturilor asupra propriei imagini, într-un moment în care conținutul realizat cu ajutorul inteligenței artificiale este folosit în tot mai multe tipuri de producții.