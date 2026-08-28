O televiziune care nu plătește niciodată datoriile la bugetul de stat! Date proaspete primite de EVZ indică o situație greu de înțeles pentru modul în care Ilie Bolojan gestionează finanțele statului. În timp ce se taie ajutoare sociale, veteranii de război rămân fără indemnizații, mamele cu copii fără venitul minim, un dezmăț al datoriilor se proliferează la Realitatea TV.

O situație care face ca parteneriatul Maricel Păcuraru - Cristian Rizea să capete altă dimensiune. Șantajul mediatic exercitat de cei doi are drept scop înspăimântarea autorităților care au drept scop recuperarea creanțelor bugetare. Și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Într-un peisaj mediatic și politic în care influența se măsoară adesea în emisiuni cu audiență maximă, realitatea din spatele camerelor de luat vederi spune o poveste mult mai pragmatică. În timp ce inclusiv aliații, pardon cotizanții, din AUR atrag atenția asupra puterii disproporționate pe care figuri precum Maricel Păcuraru, partenerul lui Cristian Rizea, o exercită în politica românească.

Unele comentarii mergând până la remarca amară că, dacă un astfel de personaj ajunge să dicteze regulile jocului, ar trebui să închidem lumina și să plecăm. Așa cum spuneam datele oficiale dezvăluie o gaură neagră financiară care continuă să crească pe spatele statului.

Conform celor mai recente date aflate în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, restanțele fiscale ale Realitatea Media SA au înregistrat o creștere alarmantă, agravând o situație care pare să nu aibă rezolvare de la intrarea companiei în insolvență în anul 2011.

De la acel moment și până în prezent, restanțele către bugetele publice s-au majorat cu aproape 233 de milioane de lei. Adică peste 44 de milioane de euro.

Dinamica recentă confirmă incapacitatea de plată: dacă la 30 septembrie 2024 compania figura cu datorii fiscale totale de 231.291.884 de lei, în luna iunie 2026 suma ajunsese la 250.871.250 de lei, reprezentând o creștere de peste 19,5 milioane de lei în mai puțin de doi ani. Adică nu plătesc...

Aceste datorii nu reprezintă doar o simplă statistică, ci fonduri uriașe care lipsesc direct din sistemele esențiale ale țării. Cea mai mare parte a restanțelor, respectiv 118,69 milioane de lei, este înregistrată la bugetul de stat, reprezentând obligații neachitate precum TVA, impozite și alte venituri administrate de Fisc.

Acestora li se adaugă o gaură masivă lăsată în bugetul asigurărilor sociale, cu 93,9 milioane de lei datorate sistemului public de pensii.

Tabloul financiar este completat de sumele neplătite pentru protecția angajaților și sănătatea publică, compania media figurând cu restanțe de 36,22 milioane de lei la bugetul sănătății și cu 2,07 milioane de lei la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Ecuația generală devine astfel profund paradoxală: o platformă mediatică ce influențează decizii la cel mai înalt nivel și pretinde că participă activ la modelarea opiniei publice românești este, în același timp, unul dintre marii debitori ai statului. Numai Generalul Pufi poate explica acest paradox...

Rămâne o întrebare deschisă cât timp vor mai tolera autoritățile fiscale acumularea acestor restanțe istorice înainte ca lumina să se închidă cu adevărat din motive pur financiare.

Până atunci, reflectați la graficul de mai jos.

Maricel Păcuraru este patronul de facto al postului Realitatea Plus, operând actuala afacere printr-o rețea de interpuși din familie și firme „curate” pentru a eluda vechile obligații financiare. Totuși, responsabilitatea sa decizională față de dezastrul vechii structuri, Realitatea Media SA, este directă.

Păcuraru a preluat controlul și a gestionat compania istorică exact în perioada lungii sale proceduri de insolvență, etapă în care gaura la bugetul de stat și contribuțiile neplătite pentru pensiile și sănătatea angajaților au explodat la peste 250 de milioane de lei. Practic, sub influența și managementul său s-a tolerat acumularea acestor datorii istorice uriașe, înainte ca activele valoroase, personalul și emisia să fie mutate pe noua licență, lăsând vechea societate ca pe o carcasă goală.

Dincolo de această inginerie financiară care a lăsat statul român cu o pagubă de zeci de milioane de euro imposibil de recuperat, implicarea sa se manifestă printr-un control editorial absolut asupra noii televiziuni. Păcuraru a transformat Realitatea Plus într-un instrument personal de presiune, folosit pentru a-și proteja interesele economice și a-și regla conturile politice.

Direcția postului este dictată de aceste mize, dovadă stând campaniile agresive și derapajele sancționate constant de Consiliul Național al Audiovizualului, care demonstrează că televiziunea funcționează ca o armă în slujba exclusivă a patronatului său.