O investigație jurnalistică trebuie să țină cont de toate elementele, mai ales când este vorba de infractori versați, cum sunt Maricel Păcuraru și Cristian Rizea. Pe axa București–Chișinău există însă mai mult decât o simplă asemănare de brand.

Există o punte documentară verificabilă, un nume care traversează două medii de afaceri și două decenii: Iulian Ditcov. Un tovarăș de dosar și condamnare.

Traseul său unește interesele lui Maricel Păcuraru cu cele ale lui Cristian Rizea. Documentele judiciare de la București îl plasează în sfera de influență a lui Păcuraru, în timp ce actele comerciale de la Chișinău îl arată, din 2020, ca asociat cu drepturi egale al lui Rizea.

Relația de afaceri dintre Iulian Ditcov și Maricel Păcuraru este consemnată oficial în celebrul dosar „Poșta Română”.

La momentul trimiterii în judecată, anul 2009, procurorii DNA au stabilit că Iulian Ditcov administra Genius Network SRL, o societate descrisă explicit de anchetatori drept „controlată de Păcuraru Maricel”. Aceasta a fost prima atestare a relației lor de subordonare.

În 2014, instanța i-a condamnat definitiv pe ambii, Păcuraru la 4 ani, Ditcov la 3 ani și 6 luni. Ulterior, în mai 2025, Curtea de Apel București a anulat definitiv condamnarea lui Maricel Păcuraru, ca urmare a dezincriminării faptei de abuz în serviciu. În schimb, o cerere de reabilitare a lui Iulian Ditcov a fost respinsă de Tribunalul Galați în iunie 2024.

Dincolo de etichetele penale și evoluția lor, documentele atestă incontestabil punctul zero al relației: Ditcov a administrat o firmă din ecosistemul controlat de Păcuraru.

Zece ani mai târziu, Ditcov reapare la Chișinău, într-o nouă structură media. La 7 octombrie 2020, este înregistrată compania Realitatea-PHG SRL, cu activitate în producția și difuzarea programelor TV.

Conform extrasului comercial și datelor confirmate de Consiliul Audiovizualului din Moldova (2022), structura asociaților este clară: Iulian Ditcov: 50% și Mihai Cristian (Rizea): 50%.

Un document emis de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova în octombrie 2020 confirmă că „Mihai Cristian” este numele utilizat de Cristian Rizea în procedura pentru obținerea cetățeniei. Aceasta este a doua verigă directă: omul de încredere din firmele lui Păcuraru devine partenerul egal al lui Rizea.

Legătura corporativă este întărită de două confirmări independente.

În iulie 2022, trustul Realitatea Plus a recunoscut public o „relație strict comercială” cu Realitatea-PHG SRL. Postul de la București a confirmat că a oferit firmei lui Rizea și Ditcov dreptul de retransmisie și i-a găzduit site-urile pe serverele trustului, negând însă orice implicare în politica editorială.

O investigație independentă realizată în 2022 de Qurium din Suedia și publicată de PressOne a demonstrat că infrastructura web a lui Rizea (realitateadinmoldova.net) era găzduită de o companie controlată de familia Păcuraru (Cosmin Păcuraru), iar domeniul fusese asociat cu o firmă a Alexandrei Păcuraru.

Mai mult, rapoarte recente (2025-2026) din platforma Termene.ro arată că numele Ditcov rămâne ancorat în perimetrul familiei Păcuraru. „Ditcov Alexia” sau „Ditcov-Păcuraru Alessia” apare cu o participație de 3% în IFN Solution SA, alături de asociații principali Ionuț Maricel Păcuraru (46,5%) și Daniela-Madi Păcuraru (46,5%). Membrii Clanului Păcuraru.

Anchetele jurnalistice recente semnate de Dan Andronic au demonstrat că această relație depășește cadrul tehnic și reprezintă, de fapt, un mecanism coordonat de finanțare, șantaj mediatic și presiune.

Cu aceste noi elemente, nucleul documentar susține indubitabil următoarele fapte:

Iulian Ditcov a fost administrator în firme controlate anterior de Maricel Păcuraru.

Același Iulian Ditcov este fondator (50%) alături de Cristian Rizea în Realitatea-PHG.

Realitatea Plus a recunoscut contractele comerciale și de găzduire tehnică cu această entitate.

Investigațiile cibernetice au demonstrat punți tehnice directe între site-urile lui Rizea și firmele copiilor lui Păcuraru.

Maricel Păcuraru și Cristian Rizea nu apar împreună pe același certificat de înregistrare la Chișinău. Dar ei sunt legați indisolubil prin recunoașteri comerciale oficiale, infrastructură web comună și, mai ales, prin Iulian Ditcov — veriga nominală și puntea din acte dintre cele două lumi.