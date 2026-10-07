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De ce se înmoaie cartofii prăjiți după 10 minute. Ce este prăjirea în două etape și cum ajută

De ce se înmoaie cartofii prăjiți după 10 minute. Ce este prăjirea în două etape și cum ajutăCartofi prăjiți. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Cartofii prăjiți ies din tigaie aurii și crocantă, iar după doar câteva minute devin moi și lipicioși. Nu este doar impresia ta: fenomenul are o explicație științifică clară și ține aproape în totalitate de umiditate, explică specialiștii de la Serious Eats.

De ce se înmoaie cartofii prăjiți

În timpul prăjirii, apa din cartofi se transformă în abur și iese treptat, iar la suprafață se formează o crustă deshidratată. Interiorul rămâne, însă, umed și fierbinte.

După ce scoți cartofii din ulei, acest abur continuă să migreze din centru spre exterior. Când lovește crusta crocantă, o umezește din interior, iar structura se înmoaie rapid.

Este exact motivul pentru care cartofii ținuti într-un bol adânc sau acoperiți se strică și mai repede: aburul nu are unde să iasă și se condensează peste ei.

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Ce este prăjirea în două etape

Soluția folosită de restaurante este prăjirea în două etape. Prima prăjire se face la temperatură mai joasă (aproximativ 150–160°C). Scopul nu este rumenirea, ci gătirea interiorului și formarea unei structuri de amidon care „întărește” stratul exterior.

Tigaie cartofi prăjiti

Tigaie cartofi prăjiti / sursa foto: dreamstime.com

Cartofii se scot, se scurg bine și se lasă să se răcească (uneori chiar se frig). A doua prăjire, la temperatură mai mare (180–190°C), este scurtă și intensă: elimină umiditatea rămasă la suprafață și creează crusta aurie și rezistentă.

Reguli pentru cartofii prăjiți

Pe lângă metoda celor două prăjiri, mai contează câteva detalii practice:

  • Uscarea cartofilor înainte de prăjire este esențială. Orice apă rămasă pe suprafață scade temperatura uleiului și favorizează absorbția de grăsime.
  • Nu aglomera tigaia sau friteuza. Prea mulți cartofi odată scad brusc temperatura și rezultatul este moale și îmbibat cu ulei.
  • După prăjire, așază-i într-un singur strat, pe un grătar sau pe hârtie absorbantă, niciodată stivuiți într-un bol adânc.
  • Sarea se pune imediat după a doua prăjire, cât sunt încă fierbinți, dar fără a exagera. Sosurile se servesc separat.

Dacă respecți aceste principii – mai ales prăjirea dublă și gestionarea aburului după gătire – cartofii rămân crocantă mult mai mult timp. Diferența nu ține de rețete secrete, ci de controlul umidității.

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