Usturoiul este unul dintre ingredientele care dau savoare multor preparate, de la paste și sosuri până la fripturi, supe și legume la tigaie. Deși pare simplu de folosit, există un detaliu important care poate schimba complet gustul mâncării: timpul de gătire. Dacă este ținut prea mult pe foc sau la o temperatură prea ridicată, usturoiul se arde rapid și capătă un gust amar, care poate compromite întregul preparat.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este adăugarea usturoiului în uleiul foarte încins. Pentru a evita arderea, tigaia trebuie încălzită la foc mic sau mediu, iar uleiul nu trebuie lăsat să ajungă la temperaturi foarte ridicate.

Usturoiul se curăță și se taie în felii subțiri sau se mărunțește, în funcție de rețetă. Apoi se adaugă în tigaie și se amestecă permanent, astfel încât să se gătească uniform.

Usturoiul nu are nevoie de mult timp pentru a-și elibera aroma. De regulă, unul sau două minute sunt suficiente pentru usturoiul mărunțit, în timp ce feliile pot necesita puțin mai mult timp.

Un indiciu important este culoarea. Usturoiul trebuie să devină ușor auriu, nu maro închis. În momentul în care începe să capete o nuanță aurie și își eliberează aroma, tigaia trebuie luată de pe foc sau trebuie adăugate celelalte ingrediente.

Dacă pregătești un sos sau o mâncare în care urmează să adaugi roșii, apă ori supă, poți turna lichidul peste usturoi imediat ce acesta devine ușor auriu. Lichidul reduce temperatura din tigaie și oprește procesul de prăjire.

Un alt truc este să adaugi usturoiul mai târziu, după ce ceapa sau celelalte legume au început deja să se înmoaie.