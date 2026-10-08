Curățarea usturoiului poate deveni una dintre cele mai neplăcute etape atunci când este nevoie de mai mulți căței. Coaja subțire se desprinde greu, iar după ce usturoiul este curățat și tocat, mirosul poate rămâne pe degete și sub unghii chiar și după spălarea mâinilor.

Există însă câteva metode simple prin care usturoiul poate fi curățat mai repede, iar contactul direct cu mâinile poate fi redus. Pentru o cantitate mai mare, una dintre cele mai practice variante este folosirea a două boluri metalice.

Mai întâi, cățeii trebuie separați de căpățâna de usturoi. Aceștia se pun într-un bol metalic, apoi se acoperă cu un al doilea bol de aceeași dimensiune, astfel încât marginile să se întâlnească.

Cele două boluri se țin bine și se agită energic timp de aproximativ 20 de secunde. Mișcarea face ca pielițele să se desprindă de pe căței. Metoda este recomandată de Food Network pentru curățarea rapidă a mai multor căței, iar unele teste culinare au arătat că este mai eficientă atunci când trebuie pregătită o cantitate mai mare de usturoi.

După agitare, se îndepărtează cojile rămase, iar cățeii pot fi folosiți la gătit. Metoda este mai potrivită atunci când usturoiul trebuie curățat în cantitate mai mare decât pentru un singur cățel.

Pentru unul sau doi căței, o variantă mai simplă este folosirea lamei unui cuțit. Cățelul se așază pe tocător, se pune partea lată a lamei deasupra și se apasă ușor. Coaja se crapă și poate fi îndepărtată mult mai ușor. Această metodă este utilă mai ales dacă usturoiul urmează să fie tocat sau zdrobit.

O alternativă este folosirea unui recipient cu capac care se închide bine. Cățeii de usturoi se pun în interior, se închide capacul, iar recipientul se agită energic.

Metoda se bazează pe același principiu: cățeii se lovesc între ei și de pereții recipientului, iar cojile se desprind.

Totuși, eficiența poate varia în funcție de recipient și de cantitatea de usturoi. Testele publicate de The Kitchn au găsit metoda cu recipientul rapidă pentru o căpățână de usturoi, în timp ce alte teste au obținut rezultate mai bune cu două boluri metalice pentru cantități mai mari.

Mirosul persistent nu este întâmplător. Usturoiul conține numeroși compuși cu sulf, iar atunci când este tăiat sau zdrobit se formează și eliberează substanțe volatile responsabile pentru aroma și mirosul caracteristic. Printre compușii analizați în cercetările privind mirosul usturoiului se află diferiți compuși sulfurați, inclusiv disulfura de dialil. Aceștia pot rămâne pe piele și în zona de sub unghii după prepararea usturoiului.

Din acest motiv, simpla clătire cu apă nu este întotdeauna suficientă pentru a elimina mirosul.

Un truc folosit de mult timp în bucătărie este frecarea mâinilor de o suprafață din oțel inoxidabil sub jet de apă.

Există o explicație chimică propusă pentru acest efect: compușii sulfurați de pe piele ar putea interacționa cu suprafața oxidată a oțelului inoxidabil, reducând cantitatea de substanțe care rămân pe mâini.

Totuși, efectul nu trebuie prezentat ca o certitudine absolută. Cercetările și testele practice nu indică faptul că oțelul inoxidabil elimină întotdeauna complet mirosul.

Un test publicat în mai 2026 de Consumer Reports a comparat trei metode pentru îndepărtarea mirosului de usturoi de pe mâini: săpunul, o bară din oțel inoxidabil și lămâia.

În experimentul Consumer Reports, mâinile au fost frecate intenționat cu usturoi, inclusiv în zona de sub unghii. După aceea, au fost testate pe rând cele trei metode.

Lămâia a avut cel mai bun rezultat. Jumătate de lămâie a fost stoarsă pe mâini, iar sucul a fost frecat inclusiv în zona de sub unghii înainte de clătire. După prima aplicare, evaluatorii au apreciat că mirosul de usturoi era redus cu aproximativ 60%. După repetarea procedurii cu cealaltă jumătate de lămâie și o frecare mai îndelungată, mirosul a fost aproape complet neutralizat în cadrul testului.

Oțelul inoxidabil a avut un rezultat mai slab decât lămâia, dar mai bun decât simpla spălare cu săpun în experimentul respectiv.

Sucul de lămâie poate ustura dacă există tăieturi sau crăpături pe piele, motiv pentru care metoda nu este potrivită pentru mâinile iritate sau rănite.

Dacă trebuie curățată o cantitate mare de usturoi, cățeii pot fi separați și agitați într-un recipient închis sau între două boluri. Astfel, cea mai mare parte a cojilor este îndepărtată fără ca fiecare cățel să fie curățat manual.

După prepararea usturoiului, mâinile trebuie spălate cu apă și săpun. Pentru mirosul persistent, poate fi încercată frecarea mâinilor cu o suprafață din oțel inoxidabil sub apă. Dacă mirosul rămâne, lămâia poate fi o alternativă, cu precauția că acidul poate irita pielea lezată.

Nu există însă o metodă care să garanteze că mirosul dispare instantaneu în orice situație. Cât de persistent este acesta depinde și de cantitatea de usturoi folosită și de cât timp a intrat în contact cu pielea.

Pentru cei care vor să evite problema de la început, cea mai simplă soluție este reducerea contactului direct cu usturoiul: pentru câțiva căței, folosirea lamei unui cuțit grăbește desprinderea cojii, iar pentru o cantitate mai mare, agitarea într-un recipient închis poate face mare parte din treabă fără ca usturoiul să fie curățat cățel cu cățel.