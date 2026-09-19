De ce să nu ceri băuturi cu lămâie la restaurant

Un detaliu aparent inofensiv de pe masă ascunde una dintre cele mai puțin igienice practici din restaurante: felia de lămâie de pe marginea paharului. Deși pare un gest de prospețime, mulți specialiști în igienă alimentară și angajați din domeniu recomandă să o eviți.

În majoritatea localurilor, lămâile nu sunt spălate individual înainte de a fi tăiate. Ele stau adesea în lăzi, sunt manipulate cu mâinile goale și tăiate în avans, uneori cu ore înainte. Ospătarii le iau cu degetele, le prind pe marginea paharului și le duc la masă după ce au atins bani, meniuri, farfurii sau alte obiecte.

Studiile și testele făcute de-a lungul timpului au arătat că pe coaja și pe pulpa lămâii pot apărea bacterii, inclusiv unele asociate cu contaminarea fecală. Spre deosebire de mâncarea gătită, lămâia nu trece prin niciun proces termic care să distrugă microorganismele.

Mâinile angajaților din restaurant intră în contact cu zeci de suprafețe în fiecare oră. Chiar dacă se spală periodic, ritmul de lucru face ca igiena să nu fie perfectă în orice moment. Lămâia devine astfel un purtător ușor de germeni exact pe băutura pe care o bei.

Nu este vorba neapărat despre o boală gravă de fiecare dată, ci despre un risc inutil. Dacă obiectivul este o băutură proaspătă și curată, lămâia adăugată din obișnuință nu ajută.

Cel mai simplu gest este să ceri băutura fără lămâie. Dacă vrei neapărat citrice, poți cere lămâie separat și să o folosești tu, după ce ai văzut condițiile. În practică, însă, mulți clienți renunță complet la acest adaos.

Lămâia de pe pahar a devenit un automatism, nu o garanție de prospețime. În spatele gestului stă adesea o manipulare repetată și puțin controlată. Dacă vrei să reduci riscurile minore, dar reale, din farfurie și din pahar, renunțarea la lămâia de la restaurant este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poți face.