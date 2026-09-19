Mai multe aparate de zbor necunoscute (drone) au fost observate, sâmbătă dimineața, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localităților Căplani și Olănești.

Incidentul a avut loc în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, iar autoritățile moldovene au fost informate ulterior despre căderea unui obiect în apropierea frontierei.

Potrivit Poliției de Frontieră, în jurul orei 04:00, patrulele din zona de responsabilitate a Direcției regionale Est au observat mai multe aparate de zbor necunoscute în apropiere de Căplani.

Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe. Un alt aparat a fost observat deasupra localității Căplani, venind din direcția Crocmaz. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian moldovenesc pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

La ora 05:19, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 kilometri de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, fusese observată căderea unui obiect, urmată de izbucnirea unui incendiu.

O patrulă moldovenească s-a deplasat imediat în zonă pentru verificări. În urma acțiunilor comune desfășurate ulterior de autoritățile de frontieră din cele două țări, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente și nici locul unei eventuale explozii.

Partea ucraineană a transmis însă că, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 kilometri de frontieră, a fost identificat locul unei explozii și au fost descoperite fragmente neidentificate.

Poliția de Frontieră recomandă populației să nu se apropie și să nu atingă eventualele obiecte sau fragmente necunoscute. Orice astfel de descoperire trebuie anunțată imediat la numărul de urgență 112.

Incidentul are loc pe fondul unor încălcări repetate ale spațiului aerian moldovenesc în contextul războiului din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au raportat și anterior survoluri și prăbușiri de drone în apropierea frontierei.

În iulie, Republica Moldova a condamnat oficial pătrunderea unei drone rusești de tip Gheran-2 (Shahed-136) în apropierea localității Copanca.