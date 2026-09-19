Un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul ucrainean Sumî a fost lovit vineri seară de o bombă aeriană ghidată lansată de forțele ruse. Atacul s-a soldat cu doi morți și opt răniți, între care doi copii, potrivit autorităților ucrainene, citate de Kyiv Post.

Bomba a lovit imobilul între etajele al treilea și al patrulea, în districtul Kovpakivskîi, provocând distrugeri importante și incendii. Mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături, iar echipele de intervenție au început imediat operațiunile de căutare și salvare.

Patru persoane, printre care un băiat de 7 ani, au fost scoase în viață de sub ruine și transportate pentru îngrijiri medicale. Operațiunile de salvare au continuat, autoritățile avertizând că este posibil ca și alte persoane să se afle sub dărâmături.

Cele două persoane ucise în atac erau angajați ai Consiliului Municipal Sumî. Este vorba despre un bărbat de 52 de ani și o femeie de 45 de ani, potrivit autorităților locale.

Printre cei opt răniți se află doi copii, de 7 și 13 ani. Trei dintre persoanele rănite au fost raportate în stare gravă și au primit îngrijiri medicale.

Atacul a afectat și alte clădiri. Cel puțin patru blocuri de locuințe din zonă au fost avariate în urma loviturilor asupra orașului și împrejurimilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a afirmat că bomba a lovit direct blocul de locuințe. El a precizat că salvatorii au reușit să scoată mai multe persoane dintre ruine și că intervenția urma să continue.

Potrivit șefului Administrației Militare a orașului Sumî, Serhii Krîvoșeienko, forțele ruse au lansat în timpul atacului de vineri seară aproximativ șase sau șapte bombe aeriene ghidate asupra orașului și a zonelor din apropiere. Lovituri au fost raportate și în zona localităților Stepanivka și Bezdryk.

Sumî se află în nord-estul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Rusia, și este vizat în mod repetat de atacuri aeriene.